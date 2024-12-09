Атака "Шахедами", враг продвинулся возле Угледара: хронология 1020 дня войны
Россия продолжает терроризировать гражданское население Украины. Ночью оккупанты в очередной раз атаковали ударными дронами. Кроме того, агрессор не оставляет попыток захватить все больше наших территорий.
О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях российских захватчиков, ситуации на поле боя, главных новостях 1020 дня полномасштабной войны – сообщает 24 Канал.
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В оккупированном Мариуполе российские захватчики планируют новые фильтрационные мероприятия, чтобы выявить сопротивление. Даже в учебных заведениях проверяют детей. Об этом рассказал депутат Мариупольского городского совета. Дмитрий Забавин подчеркнул, самая страшная фильтрация в Мариуполе происходила в начале полномасштабной войны. Тогда людей, которые пытались выехать из города, буквально похищали. Нечто похожее происходит и сейчас. Аналитики отметили, что российские войска осуществили продвижение на Покровском и Угледарском направлениях. Кроме того, в Курской области. Большинство наступательных действий врага успеха не имели. Взрывы прогремели в Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской и Хмельницкой областях.
В Мариуполе оккупанты готовят новую фильтрацию: проверяют даже детей
Россияне продвинулись на Покровском направлении и возле Угледара, – ISW
Под атакой "Шахедов" западные области
В оккупированном Мариуполе российские захватчики планируют новые фильтрационные мероприятия, чтобы выявить сопротивление. Даже в учебных заведениях проверяют детей. Об этом рассказал депутат Мариупольского городского совета.
Дмитрий Забавин подчеркнул, самая страшная фильтрация в Мариуполе происходила в начале полномасштабной войны. Тогда людей, которые пытались выехать из города, буквально похищали. Нечто похожее происходит и сейчас.
Аналитики отметили, что российские войска осуществили продвижение на Покровском и Угледарском направлениях. Кроме того, в Курской области. Большинство наступательных действий врага успеха не имели.
Взрывы прогремели в Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской и Хмельницкой областях.