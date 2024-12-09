Атака "Шахедами", враг продвинулся возле Угледара: хронология 1020 дня войны

9 декабря 2024, 06:24
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Автор: Юлия Мурина

Россия продолжает терроризировать гражданское население Украины. Ночью оккупанты в очередной раз атаковали ударными дронами. Кроме того, агрессор не оставляет попыток захватить все больше наших территорий.

О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях российских захватчиков, ситуации на поле боя, главных новостях 1020 дня полномасштабной войны – сообщает 24 Канал.

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04:19, 09 декабря

В Мариуполе оккупанты готовят новую фильтрацию: проверяют даже детей

В оккупированном Мариуполе российские захватчики планируют новые фильтрационные мероприятия, чтобы выявить сопротивление. Даже в учебных заведениях проверяют детей. Об этом рассказал депутат Мариупольского городского совета.

Дмитрий Забавин подчеркнул, самая страшная фильтрация в Мариуполе происходила в начале полномасштабной войны. Тогда людей, которые пытались выехать из города, буквально похищали. Нечто похожее происходит и сейчас.

03:05, 09 декабря

Россияне продвинулись на Покровском направлении и возле Угледара, – ISW

Аналитики отметили, что российские войска осуществили продвижение на Покровском и Угледарском направлениях. Кроме того, в Курской области. Большинство наступательных действий врага успеха не имели.

01:14, 09 декабря

Под атакой "Шахедов" западные области

Взрывы прогремели в Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской и Хмельницкой областях.