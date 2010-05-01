Массированная атака на Одессу, подписанное соглашение о полезных ископаемых: хронология 1163 дня войны

Россия продолжает постоянный террор гражданского населения Украины. Ночью 1 мая оккупанты массированно атаковали "Шахедами" Одессу. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших. Под ударом агрессора были и другие города.

О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене сообщает 24 Канал.

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