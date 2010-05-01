Массированная атака на Одессу, подписанное соглашение о полезных ископаемых: хронология 1163 дня войны
Россия продолжает постоянный террор гражданского населения Украины. Ночью 1 мая оккупанты массированно атаковали "Шахедами" Одессу. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших. Под ударом агрессора были и другие города.
О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене сообщает 24 Канал.
Смотрите также Пожары, поврежденные дома и погибшие: в Одессе сообщили о последствиях атаки БпЛА
Россия и Северная Корея начали строительство автомобильного моста. Он будет проходить через реку Туманная. Мост проектировали с учетом переброски тяжелой военной техники в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. 1 мая Львов попрощается с украинскими защитниками Иваном Спиридоновым и Владимиром Белоусом. В одном из Старостинских округов Сумщины прозвучало 8 взрывов. Силы обороны продвинулись в Курской области. По данным аналитиков, защитники прошли на юго-запад от Кучерова, что к югу от Суджи. В результате ночной дроновой атаки россиян на Одессу погибли 2 человека, еще 5 травмированы. Повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили. В некоторых местах вспыхнули пожары. Министр финансов США подчеркнул, что Вашингтон стремится способствовать завершению "жестокой и бессмысленной войны". Это соглашение четко сигнализирует России, что администрация Трампа предана мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и процветающей Украине в долгосрочной перспективе, Бессент добавил, что Трамп видел в этом партнерстве возможность продемонстрировать приверженность обеих сторон длительному миру и процветанию в Украине. В Харькове прогремела серия взрывов. В город под атакой российских дронов. По предварительным данным, враг ударил БПЛА "Молния" по Киевскому району. Вспыхнул пожар. Украина и США подписали Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США – Украина. В Киевской области зафиксировано движение вражеских БПЛА. Работают силы ПВО. В городе прогремела серия взрывов. Вследствие российской атаки "Шахедами" есть много повреждений гражданской инфраструктуры, в частности, жилых домов. В некоторых местах пожары.
Россия и КНДР строят мост через пограничную реку
Львов попрощается с воинами Иваном Спиридоновым и Владимиром Белоусом
Сумскую область атаковали "Шахеды": разрушен промобъект
Известно о возгорании.
Какова ситуация на фронте: обзор ISW
В результате атаки России на Одессу есть жертвы и пострадавшие
США после подписания соглашения об ископаемых поразили заявлением
– говорится в заявлении.
Взрывы в Харькове
Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых
Взрывы на Киевщине
Одесса под массированной атакой "Шахедов"
Россия и Северная Корея начали строительство автомобильного моста. Он будет проходить через реку Туманная.
Мост проектировали с учетом переброски тяжелой военной техники в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
1 мая Львов попрощается с украинскими защитниками Иваном Спиридоновым и Владимиром Белоусом.
В одном из Старостинских округов Сумщины прозвучало 8 взрывов.
Силы обороны продвинулись в Курской области. По данным аналитиков, защитники прошли на юго-запад от Кучерова, что к югу от Суджи.
В результате ночной дроновой атаки россиян на Одессу погибли 2 человека, еще 5 травмированы.
Повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили. В некоторых местах вспыхнули пожары.
Министр финансов США подчеркнул, что Вашингтон стремится способствовать завершению "жестокой и бессмысленной войны".
Это соглашение четко сигнализирует России, что администрация Трампа предана мирному процессу, сосредоточенному на свободной, суверенной и процветающей Украине в долгосрочной перспективе,
Бессент добавил, что Трамп видел в этом партнерстве возможность продемонстрировать приверженность обеих сторон длительному миру и процветанию в Украине.
В Харькове прогремела серия взрывов. В город под атакой российских дронов.
По предварительным данным, враг ударил БПЛА "Молния" по Киевскому району. Вспыхнул пожар.
Украина и США подписали Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США – Украина.
В Киевской области зафиксировано движение вражеских БПЛА. Работают силы ПВО.
В городе прогремела серия взрывов. Вследствие российской атаки "Шахедами" есть много повреждений гражданской инфраструктуры, в частности, жилых домов. В некоторых местах пожары.