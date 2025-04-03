Атака "Шахедами", продвижение ВСУ на Покровском направлении: хронология 1135 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1135 сутки. В ночь на 3 апреля россияне снова атаковали "Шахедами", терроризируя гражданское население. Также агрессор не оставляет попыток захватить как можно больше наших территорий.

О ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях оккупантов – сообщает 24 Канал.

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