Укр Рус
24 Канал Новости Украины Атака "Шахедами", продвижение ВСУ на Покровском направлении: хронология 1135 дня войны
3 апреля, 06:28
8

Атака "Шахедами", продвижение ВСУ на Покровском направлении: хронология 1135 дня войны

Юлия Мурина

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1135 сутки. В ночь на 3 апреля россияне снова атаковали "Шахедами", терроризируя гражданское население. Также агрессор не оставляет попыток захватить как можно больше наших территорий.

О ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях оккупантов – сообщает 24 Канал.

Смотрите также "Коалиция желающих" и 800 миллиардов на оружие: какова роль Украины в новой архитектуре безопасности Европы

06:59, 03 апреля

Ту-22М3, который упал в Иркутской области, оставил без света 210 домов

Накануне в Иркутской области разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Самолет задел линию электропередач, оставив без света более 200 домов россиян.

06:43, 03 апреля

Почему Трамп не ввел пошлины против России и Беларуси

NYT со ссылкой на представителя Белого дома, пишет, что ряд подсанкционных стран не попадает под действие анонсированных в среду взаимных тарифов, ведь "они уже сталкиваются с чрезвычайно высокими пошлинами".

Ранее введенные американские санкции якобы уже "делают невозможным любую полноценную торговлю с этими странами".

06:29, 03 апреля

Представитель Путина Дмитриев и Уиткофф встретились в Вашингтоне

В Вашингтоне состоялась встреча спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа и представителя российского диктатора Кирилла Дмитриева.

Эта встреча стала первым визитом высокопоставленного чиновника России в США после начала полномасштабной войны против Украины.

03:15, 03 апреля

Какова ситуация на фронте: обзор ISW

В Институте изучения войны отметили, Силы обороны продвинулись под Покровском.

Российские захватчики имели удачные атаки под Торецком, Покровском и Большой Новоселкой.

02:28, 03 апреля

Министр обороны США не будет участвовать в "Рамштайн"

Гегсета не будет 11 апреля в Брюсселе на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

На "Рамштайн" будут председательствовать Германия и Великобритания.

01:48, 03 апреля

Трамп сказал, что Украина и Россия "хорошо" сотрудничают с США

Комментируя мирные переговоры, президент США заявил: "Я думаю, что Россия и Украина хорошо сотрудничают с нами".

01:13, 03 апреля

Трамп ввел пошлины и против Украины, а России вообще нет в списке

Дональд Трамп ввел пошлины против многих стран. Среди них и враги, и союзники США. В списке есть и Украина, однако, России нет.