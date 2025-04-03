Атака "Шахедами", продвижение ВСУ на Покровском направлении: хронология 1135 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1135 сутки. В ночь на 3 апреля россияне снова атаковали "Шахедами", терроризируя гражданское население. Также агрессор не оставляет попыток захватить как можно больше наших территорий.
О ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях оккупантов – сообщает 24 Канал.
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Накануне в Иркутской области разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Самолет задел линию электропередач, оставив без света более 200 домов россиян. NYT со ссылкой на представителя Белого дома, пишет, что ряд подсанкционных стран не попадает под действие анонсированных в среду взаимных тарифов, ведь "они уже сталкиваются с чрезвычайно высокими пошлинами". Ранее введенные американские санкции якобы уже "делают невозможным любую полноценную торговлю с этими странами". В Вашингтоне состоялась встреча спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа и представителя российского диктатора Кирилла Дмитриева. Эта встреча стала первым визитом высокопоставленного чиновника России в США после начала полномасштабной войны против Украины. В Институте изучения войны отметили, Силы обороны продвинулись под Покровском. Российские захватчики имели удачные атаки под Торецком, Покровском и Большой Новоселкой. Гегсета не будет 11 апреля в Брюсселе на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. На "Рамштайн" будут председательствовать Германия и Великобритания. Комментируя мирные переговоры, президент США заявил: "Я думаю, что Россия и Украина хорошо сотрудничают с нами". Дональд Трамп ввел пошлины против многих стран. Среди них и враги, и союзники США. В списке есть и Украина, однако, России нет.
Ту-22М3, который упал в Иркутской области, оставил без света 210 домов
Почему Трамп не ввел пошлины против России и Беларуси
Представитель Путина Дмитриев и Уиткофф встретились в Вашингтоне
Какова ситуация на фронте: обзор ISW
Министр обороны США не будет участвовать в "Рамштайн"
Трамп сказал, что Украина и Россия "хорошо" сотрудничают с США
Трамп ввел пошлины и против Украины, а России вообще нет в списке
Накануне в Иркутской области разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Самолет задел линию электропередач, оставив без света более 200 домов россиян.
NYT со ссылкой на представителя Белого дома, пишет, что ряд подсанкционных стран не попадает под действие анонсированных в среду взаимных тарифов, ведь "они уже сталкиваются с чрезвычайно высокими пошлинами".
Ранее введенные американские санкции якобы уже "делают невозможным любую полноценную торговлю с этими странами".
В Вашингтоне состоялась встреча спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа и представителя российского диктатора Кирилла Дмитриева.
Эта встреча стала первым визитом высокопоставленного чиновника России в США после начала полномасштабной войны против Украины.
В Институте изучения войны отметили, Силы обороны продвинулись под Покровском.
Российские захватчики имели удачные атаки под Торецком, Покровском и Большой Новоселкой.
Гегсета не будет 11 апреля в Брюсселе на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.
На "Рамштайн" будут председательствовать Германия и Великобритания.
Комментируя мирные переговоры, президент США заявил: "Я думаю, что Россия и Украина хорошо сотрудничают с нами".
Дональд Трамп ввел пошлины против многих стран. Среди них и враги, и союзники США. В списке есть и Украина, однако, России нет.