Атака "Шахедами", пожар на НПЗ в Волгограде: хронология 710 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 710 сутки. Российские военные продолжают террор мирного населения, обстреливают гражданскую инфраструктуру.

О главных новостях 3 февраля, очередных военных преступлениях россиян, борьбе украинского народа против агрессора и ситуации на международной арене пишет 24 Канал.

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