Атака "Шахедами", пожар на НПЗ в Волгограде: хронология 710 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 710 сутки. Российские военные продолжают террор мирного населения, обстреливают гражданскую инфраструктуру.
О главных новостях 3 февраля, очередных военных преступлениях россиян, борьбе украинского народа против агрессора и ситуации на международной арене пишет 24 Канал.
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Российские захватчики заявили, что БПЛА атаковали и Белгородскую область. В частности, серия взрывов прогремела вблизи города Новый Оскол. Российские пропагандисты сообщили, что пожар произошел в Красноармейском районе Волгограда. На площади 300 квадратных метров горят нефтепродукты. Оккупанты жалуются на атаку БПЛА. Захватчики собираются провести "голосование" за президента России на временно оккупированных территориях. Чтобы "нарисовать" нужный результат, они применят определенные манипуляции. Павел Лисянский рассказал 24 Каналу, что у оккупантов проблемы с "явкой" на этих "выборах". Правозащитник отметил, что оккупанты формируют списки избирателей вносят туда много людей, которых физически уже нет. Оккупанты заявили, что Воронеж летел атаковать беспилотник. Традиционно пропагандисты писали о работе "ПеВеО". В Житомирской области во время воздушной тревоги работала ПВО. Перед этим Воздушные силы предупреждали о "Шахедах".
Белгородская область под атакой БПЛА
В Волгограде горит НПЗ
Как Россия готовит "выборы" Путина на оккупированных территориях
Воронеж под атакой беспилотников
На Житомирщине работала ПВО
Российские захватчики заявили, что БПЛА атаковали и Белгородскую область. В частности, серия взрывов прогремела вблизи города Новый Оскол.
Российские пропагандисты сообщили, что пожар произошел в Красноармейском районе Волгограда. На площади 300 квадратных метров горят нефтепродукты.
Оккупанты жалуются на атаку БПЛА.
Захватчики собираются провести "голосование" за президента России на временно оккупированных территориях. Чтобы "нарисовать" нужный результат, они применят определенные манипуляции.
Павел Лисянский рассказал 24 Каналу, что у оккупантов проблемы с "явкой" на этих "выборах". Правозащитник отметил, что оккупанты формируют списки избирателей вносят туда много людей, которых физически уже нет.
Оккупанты заявили, что Воронеж летел атаковать беспилотник. Традиционно пропагандисты писали о работе "ПеВеО".
В Житомирской области во время воздушной тревоги работала ПВО. Перед этим Воздушные силы предупреждали о "Шахедах".