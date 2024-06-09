Белгородскую область атаковали дроны: хронология 837 дня войны

00:46, 09 июня

Байден и Макрон обсудили войну в Украине во время встречи в Париже. На совместной пресс-конференции накануне саммитов G7 президенты выразили свою поддержку Украине в войне с Россией.

"Это гораздо больше, чем Украина. Вся Европа будет под угрозой, но мы этого не допустим. Соединенные Штаты крепко стоят на стороне Украины. Мы стоим на стороне наших союзников. И мы на стороне Франции", – заявил Байден.