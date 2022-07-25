белорусских военных привлекаются к боевой подготовке на полигонах, – Генштаб

25 июля 2022 , 20:04
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Источник:

Генштаб ВСУ

россия не оставляет надежд полностью втянуть беларусь в войну против Украины. Оккупанты привлекают белорусских военных к боевой подготовке на полигонах.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений

Соответствующую информацию в вечерней сводке сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ. Сообщается, что ситуация остается без существенных изменений на Волынском и Полесском направлениях.

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белорусские военные, как отметили в Генштабе ВСУ, продолжают выполнять определенные задачи по усилению охраны в приграничных районах Брестской и Гомельской областей.

Важно. 25 июля на Волыни украинская ПВО сбила два вражеских беспилотника. Они пересекли воздушное пространство Украины со стороны беларуси и вели воздушную разведку. В результате падения обломков погиб 1 человек. Еще 5 получили ранения, среди которых 3 детей.

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Автор: Михайло Гема