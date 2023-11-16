Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Тарас Березовец, подчеркнув, что остановить наступление оккупантов способны только Силы обороны Украины. Они успешно сдерживают захватчиков не только у Авдеевки, но и на других участках фронта.

Смотрите также Наступление на Запорожье до сих пор продолжается: как через неделю изменилась карта фронта

Не стоит забывать и о западных союзниках

Как отметил Березовец, украинские военные отчаянно сдерживают атаки оккупантов. Это было бы труднее делать без помощи международных партнеров.

Это большой результат героизма и профессионализма украинских военных и помощи от западных союзников. В отличие от Красной армии, мы не будем говорить, что победим только благодаря себе. Здесь есть и вклад союзников. Когда-то Сталин перечеркнул помощь от США, Британии и т.д. Но без них они не выиграли бы. Если бы не американские танки, авиация, керосин, продукты, то Красная армия проиграла бы эту войну с еще большими потерями,

– рассказал Березовец.

Смотрите разговор с Тарасом Березовцем на ютубе 24 Канала

Украинское военное командование активно общается с западными коллегами. Наша армия постепенно эволюционирует от "маленькой советской армии" – к армии европейского образца.

У нас есть надежные союзники и огромная поддержка, чего в России нет. России этого не хватает. У них есть квалифицированные военачальники, но ситуация там хуже, чем у нас. Они воюют по старым советским уставам, а мы имеем возможность выбора и эволюции,

– сказал Березовец.

Ситуация на фронте: коротко