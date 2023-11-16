Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Тарас Березовець, наголосивши, що зупинити наступ окупантів здатні лише Сили оборони України. Вони успішно стримують загарбників не лише біля Авдіївки, але й на інших ділянках фронту.

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Не варто забувати й про західних союзників

Як зауважив Березовець, українські військові відчайдушно стримують атаки окупантів. Це було б робити значно важче без допомоги міжнародних партнерів.

Це – великий результат героїзму і професіоналізму українських військових та допомоги від західних союзників. На відміну від Червоної армії, ми не будемо говорити, що переможемо лише завдяки собі. Тут є й внесок з боку союзників. Колись Сталін перекреслив допомогу від США, Британії тощо. Але без них вони б не виграли. Якби не американські танки, авіація, керосин, продукти, то Червона армія програла б цю війну з ще більшими втратами,

– розповів Березовець.

Дивіться розмову з Тарасом Березовцем на ютубі 24 Каналу

Українське військове командування активно комунікує із західними колегами. Наша армія поступово еволюціонує від "маленької радянської армії" – до армії європейського зразка.

Ми маємо надійних союзників та величезну підтримку, чого в Росії немає. Росії це бракує. У них є кваліфіковані воєначальники, але ситуація там гірша, ніж в нас. Вони воюють по старих радянських статутах, а ми маємо можливість вибору та еволюції,

– сказав Березовець.

Ситуація на фронті: коротко