Волны энергетического кризиса

Сначала ковид привел к спаду производства и, соответственно, к снижению потребления энергии, производимой из полезных ископаемых. Затем производство начало возобновляться, а вместе с ним начали расти потребности в энергии.

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На наметившийся рост наложилась война и санкции против россии, что заставило потребителей искать нефть и газ, где только можно.

Постепенный вывод из энергетической игры россии привел к:

а) страны с низким порогом морали и высокими потребностями в энергии продолжили закупать, часто "в серую", энергоресурсы россии;

б) легальные игроки начали увеличивать свои доходы от продажи энергоносителей и не спешат их уменьшать за счет увеличения добычи: больше добыча – больше нефти, газа на рынке – более низкая цена.

Ранее о росте барышей сообщили американские компании. Ситуация с доходами известна и широко обсуждается то, как их можно уменьшить.

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Саудовское исключение из правил

Теперь праздник в Саудовской Аравии. Национальная нефтяная компания Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) сообщила о 90-процентном прыжке квартальной прибыли. Во втором квартале она составила 48,4 миллиарда долларов в сравнении с 25,5 миллиардами долларов, полученных во втором квартале 2021 года.

The Wall Street Journal отдельно написала о том, куда же планируется направить сверхприбыль. Как оказалось, ее часть может пойти на прямую раздачу денег гражданам Саудовской Аравии. 5 миллиардов будет выдано в виде компенсации пострадавшим от роста инфляции. Это хорошо, но удивительно.

Дело в том, что эта причина логична, например, для нас, где инфляция (и это только по подсчетам Госстата) составит 22% до конца года. Актуальна она для ЕС, США, Британии, где уровень инфляции колеблется в диапазоне 7 – 10% в год.

Но точно не для Саудовской Аравии. Там цены за год выросли на 2,3%. И это при том, что рост экономики только в июне составил 11,3%, и эксперты сходятся в том, что по итогам года она составит давно невиданные 10%. Для понимания – прогноз роста экономики Китая в этом году ожидается на уровне 4,9%.

Важно – какие страны продолжили покупать нефть у россии, несмотря на санкции: смотрите видео