Хвилі енергетичної кризи

Спершу ковід призвів до спаду виробництва і, відповідно, до зниження споживання енергії, яка виробляється з корисних копалин. Потім виробництво почало відновлюватися, а разом із ним почали зростати потреби в енергії.

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На зростання, яке намітилося, наклалася війна і санкції проти росії, що змусило споживачів шукати нафту і газ, де тільки можна.

Поступове виведення з енергетичної гри росії призвело до:

а) країни з низьким порогом моралі та високими потребами в енергії продовжили закуповувати, часто "в сіру", енергоресурси росії;

б) легальні гравці почали збільшувати свої доходи від продажу енергоносіїв і не поспішають їх зменшувати за рахунок збільшення видобутку: більше видобуток – більше нафти, газу на ринку – нижча ціна.

Раніше про зростання баришів повідомили американські компанії. Ситуація з доходами відома і широко обговорюється те, як їх можна зменшити.

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Саудівський виняток із правил

Тепер свято у Саудівської Аравії. Національна нафтова компанія Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) повідомила про 90-відсотковий стрибок квартального прибутку. У другому кварталі він становив 48,4 мільярда доларів проти 25,5 мільярдів доларів, отриманих у другому кварталі 2021 року.

The Wall Street Journal окремо написала про те, куди ж саме планується направити надприбутки. Як виявилося, частина їх може піти на пряму роздачу грошей громадянам Саудівської Аравії. 5 мільярдів буде видано у вигляді компенсації тим, хто постраждав від зростання інфляції. Це добре, але дивно.

Річ у тім, що ця причина є логічною, наприклад, для нас, де інфляція (і це лише за підрахунками Держстату) становитиме 22% до кінця року. Актуальною вона є для ЄС, США, Британії, де рівень інфляції коливається в діапазоні 7 – 10% за рік.

Але точно не для Саудівської Аравії. Там ціни за рік збільшились на 2,3%. І це при тому, що зростання економіки тільки в червні склало 11,3%, й експерти сходяться на тому, що за підсумками року вона становитиме давно небачені 10%. Для розуміння – прогноз зростання економіки Китаю цього року очікується на рівні 4,9%.

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