Нас не пугают дроны и ракеты, – Боррель рассказал об атаке по Одессе после его визита

Жозеп Боррель в очередной раз подчеркнул, что Европейский Союз будет стоять бок о бок с Украиной в войне против России. Он подчеркнул, что эту поддержку не остановят даже российские ракеты или дроны.

Об этом высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности рассказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Боррель также заверил Украину в ее будущем в Евросоюзе, передает 24 Канал.

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Боррель высказался о поддержке Украины, несмотря на опасность от России

Жозеп Боррель подчеркнул, что заседание Совета министров иностранных дел в Киеве следует воспринимать как выражение решительности Европейского Союза. По словам дипломата, в объединении готовы поддерживать Украину по всем измерениям.

"Это поддержка военная, в том, что касается обеспечения мира, привлечения виновных к ответственности и продвижения Украины по пути членства (в ЕС – 24 Канал)", – сказал он.

Помимо этого Боррель также отметил, что такая встреча является также мощным сигналом для России, что ЕС будет рядом с нашим государством. В частности, дипломат вспомнил обстрелы Одессы после его отъезда из города.

Мы говорим: нас не пугают ракеты и дроны. Буквально после того, как я уехал из Одессы, огромная группа дронов была направлена по области, буквально через несколько минут после того, как я покинул город,

– подчеркнул высокий представитель ЕС.

Он отметил, что ЕС и дальше настроен поддерживать борьбу Украины за свободу и независимость и эта поддержка будет продолжаться и дальше. Боррель заверил, что Союз будет стоять на стороне нашего государства до конца войны.

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