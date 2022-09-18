Снимали серьги и продавали мертвых: чем похожи войны, которые россия совершила в Чечне и Украине

Война в Украине вызывает немало аналогий с тем, что совершали россияне в свое время в Чечне. Военные страны-агрессора грабили людей и продавали тела погибших родных.

Об этом 24 каналу сказал депутат парламента Чеченской Республики Ичкерия и участник двух чеченских войн Хусейн Исханов. Он подчеркнул, что для русского солдата не было никакой разницы – чеченец перед ним или россиянин.

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"Россияне освобождали от жизни просто"

Исханов отметил, что россияне начали бомбить Грозный из поселка Трампарк, где компактно проживало русское население. Жилищные кварталы поселка были разбиты дотла. Там было очень много жертв среди местного населения, в основном россиян.

С первого дня первая боевая авиация была применена именно по городу Грозному, по кварталам Грозного. Вот эта самая боевая операция 1994 год,

– сказал участник двух Чеченских войн.

То есть, заметил он, российские военные, как и в Украине, пришли освобождать россиян от "зверей" – жителей Чеченской Республики.

Они освобождали от жизни просто, убивали. Для русского солдата не было никакой разницы – чеченец или русский. Он гражданин Чеченской Республики – этого для них хватало,

– заявил Исханов.

Депутат парламента Чеченской Республики Ичкерия отметил, что русские военные относились к мирному русскому населению так же, как к гражданину Чеченской Республики. А их убивали просто по национальному признаку.

Полный стрим с Исхановым: смотрите видео

Россияне грабили людей и продавали трупы

Исханов рассказал, что известно о множестве случаев, когда россияне, думая, что русские солдаты их не тронут, не уезжали никуда и оставались дома. Но россияне просто заходили в их квартиры и расстреливали бабушек и дедушек, а также забирали все, что можно было.

В то время, правда, у нас не было стиральных машин таких крутых, как сейчас у вас. Потому они брали то, что могли. У женщин срывали с ушей серьги. Потом цепочки с шеи снимали, деньги, продавали трупы,

– отметил участник двух Чеченских войн.

По его словам, если кто-то погибал в контролируемом россиянами районе, то оттуда невозможно было забрать труп – его просто приходилось выкупать.

Они торговали труппами. Когда поняли, что чеченцы хоронят своих людей, не бросают на поле. Для нас человек – это святое,

– подчеркнул депутат парламента Чеченской Республики Ичкерия.

Кроме того, добавил Исханов, увлекали молодых людей, девушек и вывозили в концентрационные лагеря, которые называли фильтропунктами. Чтобы освободить людей, нужно было платить им 2, 3 или 4 тысячи долларов.

Он считает, что русско-чеченская война переросла в русско-грузинскую и русско-украинскую. И в Украине будет ей положен конец.

Ситуация на фронте в Украине: последние новости

Успешное контрнаступление ВСУ на Харьковщине позволило не только освободить почти всю область. Во время него враг понес колоссальные потери.

За минувшие сутки ВСУ отразили 6 атак противника. Россияне понесут потери, однако продолжают обстреливать мирные населенные пункты и позиции украинских военных вдоль всей линии столкновения.

Войска россии не оставляют попыток наступать на Донбассе. Но, как отмечают аналитики из Института по изучению войны, мало того, что оккупанты ы не достигают никаких успехов. Они еще и терпят большие потери.

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