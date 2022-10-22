Российские подразделения покидают Херсонщину, а ВСУ попали по сотням оккупантов в Запорожье
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Украинские защитники рассказали, что 22 октября происходило на фронте. В частности, отдельные подразделения российских оккупантов продолжают покидать Херсонщину.
По состоянию на 22 октября длится 241 день полномасштабного вторжения России в Украину. Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории.
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Кроме того, захватчики не оставляют попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
На протяжении суток силы обороны отбили вражеские атаки в районах:
- Бахмута;
- Озаряновки;
- Отрядовки.
Оккупанты нанесли 40 ракетных ударов
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что враг в течение суток нанес 40 ракетных ударов. Кроме того, оккупанты запустили 16 ударных БпЛА Shahed-136.Обратите внимание! Украинские защитники сбили 20 крылатых ракет и 11 БпЛА.
Россияне нанесли удары по энергетической и критической инфраструктуре таких областей:
- Волынской;
- Ровенской;
- Харьковской;
- Хмельницкой;
- Кировоградской;
- Черкасской;
- Запорожской;
- Одесской;
- Николаевской.
Ситуация на Волынском и Полесском направлениях существенно не изменилась.
Оккупанты открывали огонь по следующим направлениям:
- Сиверском;
- Слобожанском;
- Бахмутском;
- Авдеевском;
- Новопавловском;
- Запорожском;
- Южнобужском.
Отдельные подразделения российских оккупационных войск продолжают покидать временно оккупированную территорию Херсонской области. По имеющейся информации, противник полностью покинул населенные пункты Чаривное и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал,
– говорится в сообщении.
На Запорожье ВСУ попали по сотням оккупантов
Генштаб ВСУ сообщил, что на Запорожье подтвердили поражение живой силы и техники оккупантов. Речь идет о примерно 200 "двухсотых" и 150 "трехсотых".Заметьте! Авиация сил обороны на протяжении суток нанесла 10 ударов по врагу. Украинские герои поразили 9 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также – позиции зенитного ракетного комплекса противника.
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