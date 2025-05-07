Враг продвинулся в Харьковской и Луганской областях: обновление карты DeepState

Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага – по состоянию на 22:00 вторника, 6 мая, на фронте произошло 119 боевых столкновений. Однако россиянам удалось продвинуться в Харьковской и Луганской областях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ и аналитиков DeepState. Самая сложная ситуация сейчас на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

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Что происходит на фронте

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, враг имел успехи вблизи села Каменка Харьковской области и поселка Белогоровка Луганской области.

Россияне наступают возле Каменки: смотрите на карте

В Генштабе ВСУ рассказали о применении противником 1 ракеты, 121 КАБ и 1 317 дронов-камикадзе, а также о более 4 700 российских обстрелов позиций и населенных пунктов Украины.

На Харьковском направлении враг 8 раз атаковал вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов, до сих пор продолжается 1 боестолкновение.

На Купянском направлении противник 3 раза пытался продвинуться в районах населенных пунктов Загрызово и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг 19 раз атаковал в районах населенных пунктов Липовое, Надежда, Зеленый Гай, Редкодуб, Ямполовка, Торское и в направлениях Нового Мира, Зеленой Долины и Колодязив.

На Краматорском направлении наши защитники отбили 2 атаки в районе Курдюмовки и Часового Яра, еще 3 боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении враг провел 6 наступательных действий в районах Дачного, Дружбы и Торецка, 1 боестолкновение продолжается.

С начала суток враг 46 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Калиновое, Проминь, Лысовка, Даченское, Шевченко, Котлино, Удачное, Троицкое, Новосергиевка, Котляровка, Серебряное, Андреевка, и в направлениях Малиновки, Новопавловки, Покровска, Миролюбовки, Алексеевки, сейчас продолжается 5 боестолкновений.

На Новопавловском направлении украинские воины уже отбили 15 атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное, Ривнополь, Новоселка, Вильне Поле и в направлениях населенных пунктов Шевченко, Новополь, Отрадное, еще 1 боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 2 вражеские атаки в районе населенного пункта Высокое.

На Ореховском направлении отбили 4 атаки противника вблизи Степного, Малых Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении российские оккупанты безрезультатно атаковали 1 раз.

На Курском направлении российские оккупанты совершили 10 попыток продвинуться вперед. Враг нанес 9 авиационных ударов и сбросил 15 КАБов, совершил 268 артиллерийских обстрелов, в том числе 4 – из РСЗО.

К слову, по состоянию на 6 мая потери России составляют более 959 тысяч личного состава, 10 тысяч танков и 27 тысяч артиллерийских систем. За минувшие сутки защитники ликвидировали 1 430 оккупантов.