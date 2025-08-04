Западные СМИ, со ссылкой на источники в Кремле, написали, что Владимир Путин был убежден в том, что до конца 2025 года сможет захватить 4 украинские области. Такой план, очевидно, уже не удастся реализовать.

Если вспомнить первые дни войны, то все помнят планы Путина. Как рассказал 24 Каналу вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл, тогда российский диктатор мечтал быть в Киеве за 3 дня.

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Каковы причины российских неудач на фронте?

Россия направила чрезвычайно большие силы для захвата Украины в 2022 году. Но благодаря мужеству украинских воинов и их самопожертвованию – Россию удалось сдержать, а затем отбросить назад.

Сейчас амбиции страны-агрессора значительно меньше. Она хочет создать сухопутный коридор из России в Крым через Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Именно это сейчас является основным приоритетом для Кремля,

– сказал вице-маршал.

Россия лучше обеспечена технически, имеет большую армию, доступ к значительно более широким мобилизационным ресурсам, ее экономика переведена в режим военного положения, но все-таки российская армия летом 2025 года не смогла продвинуться вперед.

Оккупантам не удалось захватить регионы, о которых они уже давно мечтают. Соответственно, это стало серьезным разочарованием для Кремля,

– подчеркнул Шон Белл.

Одной из причин, почему так произошло, может быть использование дронов. Если вспомнить Первую и Вторую мировые войны, то тогда причиной 80% потерь были артиллерийские обстрелы. Сейчас более 80% потерь вызваны именно ударами с дронов. Между линиями фронта образовались большие буферные зоны.

Это территории, куда нельзя попасть из-за высокой эффективности беспилотников. Украина существенно нарастила производство дронов и смогла противостоять многочисленным попыткам России захватить новые территории.

Могут ли США предоставить больше оружия?

Дональд Трамп разъярен из-за того, что Россия не готова договариваться о мире. В качестве ответа – он может предоставить Украине ракеты большой дальности. С военной точки зрения, оккупантов удалось в некоторых местах остановить на поле боя. В частности это стало возможным благодаря дронам.

Эта сфера развивалась стремительно. Сначала дроны, потом средства РЭБ, теперь есть беспилотники на оптоволокне, которые невозможно заглушить. В результате на значительных участках фронта образовались места, куда россияне не могут прорваться. Там их остановили.

Это та сфера, где Украина может воспользоваться преимуществом. Дальнобойные ракеты, хоть и нанесут России определенный ущерб, но не критический. Они лишь немного раздражают. Подозреваю, именно это чувствует Путин из-за ударов беспилотниками на большом расстоянии,

– заметил Шон Белл.

Он добавил, что в восторге от того, как Украина провела операцию "Паутина". В результате этой атаки удалось нанести удары по российским бомбардировщикам глубоко на территории страны-агрессора. Это невероятное использование новых технологий. Без сомнения, атака серьезно навредила России.