"С ними только так надо": что может заставить россиян умолять Путина закончить войну

Уровень одобрения россиянами действий их армии в Украине остается довольно высоким. Примечательно, что наибольший процент поддержки войны наблюдается в Москве.

Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, предположив, что могло бы существенно повлиять на настроения россиян относительно войны против Украины.

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Что может изменить настроения россиян относительно войны

Тизенгаузен напомнил, что, когда начало прилетать по Москве, то россияне очень жаловались из-за этого. Тогда оттуда стали выезжать небольшой волной особо чувствительные граждане.

По его мнению, если бы Москва месяц пожила так, как Украина – в тревогах, под звуки пролета и взрывов беспилотников, то это бы повлияло на настроения россиян относительно продолжения войны. Сбивание дронов над российской столицей привели бы к мольбам со стороны российского населения ее закончить.

Я думаю, что с воинственными москвичами, которые очень умничают, только так надо,

– заявил Тизенгаузен.

В то же время он отметил, что есть определенный нюанс, поскольку на пути к Москве сосредоточено значительное количество систем ПВО. Но ее можно пробить, запуская сотни беспилотников. К тому же сами звуки пролета БПЛА неплохо бы отрезвляли россиян.