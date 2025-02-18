Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Армина Паппергера, которого цитирует издание Financial Times.

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Что сказал гендиректор Rheinmetall о запасах оружия на складах

Армин Паппергер заявил, что Европа "сама виновата в том, что ее отстранили от переговоров президента США Дональда Трампа о прекращении войны в Украине". Он отметил, что если не инвестировать в собственную оборону, если не быть сильными, то тогда другие большие государства будут "обращаться с вами, как с детьми".

В частности, он сравнил ситуацию с тем, что европейцев не будет за столом переговоров с тем, как родители сажают детей за отдельный стол, чтобы решить собственные взрослые вопросы.

"Если родители обедают, дети должны сидеть за другим столом. США ведут переговоры с Россией, и ни одного европейца нет за столом – стало очень ясно, что европейцы – это дети", – добавил он.

В то же время Паппергер подчеркнул, что пока европейские лидеры борются за то, как можно гарантировать безопасность континента после угроз США резко сократить поддержку, спрос на оружие в регионе будет оставаться высоким даже в случае прекращения огня между Украиной и Россией.

Европейцы и украинцы не имеют ничего на своих складах,

– сказал он, имея в виду низкие запасы оружия на континенте.

Гендиректор Rheinmetall также выразил сомнение, что мирные переговоры Трампа действительно заставят Россию прекратить огонь в Украине. Однако он подчеркнул, что, в любом случае, его компания "будет в выигрыше", потому что Европа продолжит инвестировать в вооружение, противостоя угрозе российской агрессии.

"Даже если война в Украине прекратится, то думать, что у нас будет очень мирное будущее, я считаю, это неправильно", – сказал он.

К слову, генеральный директор Rheinmetall рассказал, что завод боеприпасов планируют запустить в Украине в 2026 году. По словам Паппергера, процесс строительства длится дольше из-за определенных бюрократических трудностей.