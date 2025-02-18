Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Арміна Паппергера, якого цитує видання Financial Times.

Цікаво У Німеччині допускають відправку військ в Україну, але за певних умов

Що сказав гендиректор Rheinmetall про запаси зброї на складах

Армін Паппергер заявив, що Європа "сама винна в тому, що її відсторонили від переговорів президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні". Він наголосив, що якщо не інвестувати у власну оборону, якщо не бути сильними, то тоді інші більші держави будуть "поводитися з вами, як з дітьми".

Зокрема, він порівняв ситуацію з тим, що європейців не буде за столом переговорів із тим, як батьки садять дітей за окремий стіл, щоб розв'язати власні дорослі питання.

"Якщо батьки обідають, діти повинні сидіти за іншим столом. США ведуть переговори з Росією, і жодного європейця немає за столом – стало дуже ясно, що європейці – це діти", – додав він.

Водночас Паппергер підкреслив, що поки європейські лідери борються за те, як можна гарантувати безпеку континенту після погроз США різко скоротити підтримку, попит на зброю в регіоні залишатиметься високим навіть у разі припинення вогню між Україною та Росією.

Європейці та українці не мають нічого на своїх складах,

– сказав він, мавши на увазі низькі запаси зброї на континенті.

Гендиректор Rheinmetall також висловив сумнів, що мирні переговори Трампа справді змусять Росію припинити вогонь в Україні. Однак він наголосив, що, в будь-якому випадку, його компанія "буде у виграші", тому що Європа продовжить інвестувати в озброєння, протистоячи загрозі російської агресії.

"Навіть якщо війна в Україні припиниться, то думати, що у нас буде дуже мирне майбутнє, я вважаю, це неправильно", – сказав він.

До слова, генеральний директор Rheinmetall розповів, що завод боєприпасів планують запустити в Україні у 2026 році. За словами Паппергера, процес будівництва триває довше через певні бюрократичні труднощі.