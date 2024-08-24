Существует красная линия, – Дуда сказал, что мешает НАТО сбивать российские цели над Украиной

Члены НАТО продолжают дискуссии относительно совместной защиты неба Украины от российских ракет и беспилотников. Есть вопрос защиты боевых средств Альянса.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Польши. Анджей Дуда рассказал о "красной линии", которая мешает НАТО сбивать российские цели над территорией Украины, передает 24 Канал.

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Что мешает НАТО сбивать российские ракеты над Украиной

Дуда подчеркнул, что НАТО – защитный, оборонный союз. Отметил, когда Альянс имеет осознание несправедливости нарушения международного права вне государств-членов, тогда поддерживает, направляет помощь, как направляет помощь Украине. В частности, через донацию от стран-членов, акцептацию государства НАТО, создание центра поддержки, вроде того, который создается в Германии, так же как уже создается центр JATEC.

По вопросу защиты украинского неба боевыми средствами отдельных государств НАТО, то это вопрос защиты этого оборудования. И здесь существует эта "красная линия", вокруг которой идет дискуссия между членами НАТО. Эта дискуссия продолжается,

– заявил президент Польши.

В то же время отметил, что Польша ранее уже инициировала обсуждение по сбиванию российских ракет, которые летят в направлении стран-членов НАТО, над территорией Украины.

"Это уничтожение ракет считалось бы в контексте того, что боевые средства, которые выполняли бы это, находились бы на территории НАТО или в воздушном пространстве государств НАТО", – подчеркнул Дуда.

Добавил, по этому вопросу идет дискуссия еще с зимы прошлого года.

Надеюсь, что члены НАТО будут убеждены. Одним из аргументов является то, что по крайней мере дважды российские ракеты, которые направлялись в направлении Украины, нарушили польское воздушное пространство. Следовательно, нарушили пространство НАТО. И этот факт уже указывал бы на то, что такие действия были бы не только фактически, но и юридически легитимными,

– подытожил президент Польши.