15 апреля, 06:31
Дроновая атака по Украине, успехи россиян в Курской области: хронология 1147 дня войны
В Украине начались 1147 сутки полномасштабной войны. Украинские силы продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения, несмотря на давление оккупантов на нескольких участках фронта.
О главных новостях 15 апреля – ситуацию на фронте, новые военные преступления россиян, последствия вражеских атак – рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Россия повторно атаковала Сумы, Трамп снова критикует Зеленского: хронология 1146 дня войны
Что произошло за сутки
В этой новости нет хронологии