Дроновая атака по Украине, успехи россиян в Курской области: хронология 1147 дня войны

В Украине начались 1147 сутки полномасштабной войны. Украинские силы продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения, несмотря на давление оккупантов на нескольких участках фронта.

О главных новостях 15 апреля – ситуацию на фронте, новые военные преступления россиян, последствия вражеских атак – рассказывает 24 Канал. Смотрите также Россия повторно атаковала Сумы, Трамп снова критикует Зеленского: хронология 1146 дня войны Что произошло за сутки В этой новости нет хронологии

