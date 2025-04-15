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24 Канал Новости Украины Дроновая атака по Украине, успехи россиян в Курской области: хронология 1147 дня войны
15 апреля, 06:31
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Дроновая атака по Украине, успехи россиян в Курской области: хронология 1147 дня войны

Маргарита Волошина

В Украине начались 1147 сутки полномасштабной войны. Украинские силы продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения, несмотря на давление оккупантов на нескольких участках фронта.

О главных новостях 15 апреля – ситуацию на фронте, новые военные преступления россиян, последствия вражеских атак – рассказывает 24 Канал.

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Что произошло за сутки

 

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