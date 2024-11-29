Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области: хронология 1010 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить все больше украинских территорий. На пути этим планам стоят Силы обороны, которые дают достойный отпор оккупантам.

Украина противостоит полномасштабной агрессии России 1010 дней. О главных событиях этих суток, изменениях на фронте, победы на международной арене и последствия российских обстрелов – читайте в материале 24 Канала.

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