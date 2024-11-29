Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области: хронология 1010 дня войны
Россия не оставляет попыток захватить все больше украинских территорий. На пути этим планам стоят Силы обороны, которые дают достойный отпор оккупантам.
Украина противостоит полномасштабной агрессии России 1010 дней. О главных событиях этих суток, изменениях на фронте, победы на международной арене и последствия российских обстрелов – читайте в материале 24 Канала.
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Россияне массово жалуются на взрывы в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Мониторинговые каналы писали, что над Туапсе было сбито более 20 дронов. После атаки БпЛА над морем в Туапсе видно дым. В Ростовской области произошел пожар на нефтебазе "Атлас" после атаки беспилотников в ночь на 29 ноября. Объект является частью российского военно-промышленного комплекса и обеспечивает оккупационную армию на временно оккупированных территориях.
Дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае
Атака на нефтебазу в Ростовской области
Россияне массово жалуются на взрывы в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.
Мониторинговые каналы писали, что над Туапсе было сбито более 20 дронов.
После атаки БпЛА над морем в Туапсе видно дым.
В Ростовской области произошел пожар на нефтебазе "Атлас" после атаки беспилотников в ночь на 29 ноября.
Объект является частью российского военно-промышленного комплекса и обеспечивает оккупационную армию на временно оккупированных территориях.