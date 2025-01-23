Россия атаковала Запорожье баллистикой: хронология 1065 дня войны

06:31, 23 января

В ночь на 23 января россияне атаковали Запорожье баллистикой. Звуки взрывов раздались около 4 утра.

По состоянию на сейчас количество пострадавших возросло до 16 человек, погиб 1 человек.

В тяжелом состоянии находятся 5 человек. Состояние еще 5 человек медики оценивают как средней тяжести, среди них 2 сотрудника ГСЧС. Пострадавшие получают всю необходимую помощь.

Среди раненых – двухмесячный младенец, который уже доставили в больницу.