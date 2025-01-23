Россия атаковала Запорожье баллистикой: хронология 1065 дня войны
В Украине продолжаются 1065 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения и наносят колоссальные потери оккупационным войскам.
О главных событиях 23 января, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников рассказывает – 24 Канал.
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В ночь на 23 января россияне атаковали Запорожье баллистикой. Звуки взрывов раздались около 4 утра. По состоянию на сейчас количество пострадавших возросло до 16 человек, погиб 1 человек. В тяжелом состоянии находятся 5 человек. Состояние еще 5 человек медики оценивают как средней тяжести, среди них 2 сотрудника ГСЧС. Пострадавшие получают всю необходимую помощь. Среди раненых – двухмесячный младенец, который уже доставили в больницу. Дания передала Украине советские САУ 2С1 "Гвоздика" без анонса, о чем стало известно после обновления правительственного перечня переданного вооружения страной. Количество переданных САУ "Гвоздика" остается неизвестным, а их происхождение трудно определить из-за широкого распространения в мире. По данным Deep State, за последние сутки россияне имели продвижение в Донецкой области. В частности им удалось оккупировать Новоселовку. Также враг продвинулся в Большой Новоселке, Новоандреевке, возле Часового Яра, Янтарного, Петропавловки, Ясенового, Котлиного, Воздвиженки и Барановки.
Россияне атаковали баллистикой Запорожье
Дания передала Украине советские САУ 2С1 "Гвоздика"
Россияне оккупировали Нововасильевку
В ночь на 23 января россияне атаковали Запорожье баллистикой. Звуки взрывов раздались около 4 утра.
По состоянию на сейчас количество пострадавших возросло до 16 человек, погиб 1 человек.
В тяжелом состоянии находятся 5 человек. Состояние еще 5 человек медики оценивают как средней тяжести, среди них 2 сотрудника ГСЧС. Пострадавшие получают всю необходимую помощь.
Среди раненых – двухмесячный младенец, который уже доставили в больницу.
Дания передала Украине советские САУ 2С1 "Гвоздика" без анонса, о чем стало известно после обновления правительственного перечня переданного вооружения страной.
Количество переданных САУ "Гвоздика" остается неизвестным, а их происхождение трудно определить из-за широкого распространения в мире.
По данным Deep State, за последние сутки россияне имели продвижение в Донецкой области.
В частности им удалось оккупировать Новоселовку. Также враг продвинулся в Большой Новоселке, Новоандреевке, возле Часового Яра, Янтарного, Петропавловки, Ясенового, Котлиного, Воздвиженки и Барановки.