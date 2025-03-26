26 марта, 06:56
Россияне атаковали Черкассы и Кривой Рог, враг давит на Покровск: хронология 1127 дня войны
В Украине начались 1127 сутки полномасштабной войны. Силы обороны продолжают сдерживать наступление российской армии на всей линии соприкосновения, давая противнику достойный отпор.
О главных новостях 26 марта, ситуацию на поле боя и не только, новые военные преступления оккупантов, успехи украинских защитников и защитниц – в материале 24 Канала.
Смотрите также Атака "Шахедами", результаты переговоров в Саудовской Аравии: хронология 1126 дня войны
В регионе работают силы противовоздушной обороны. Официальной информации от властей пока не поступало.
04:04, 26 марта
В Черкассах прогремели громкие взрывы
В регионе работают силы противовоздушной обороны. Официальной информации от властей пока не поступало.