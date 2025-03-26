Россияне атаковали Черкассы и Кривой Рог, враг давит на Покровск: хронология 1127 дня войны

В Украине начались 1127 сутки полномасштабной войны. Силы обороны продолжают сдерживать наступление российской армии на всей линии соприкосновения, давая противнику достойный отпор.

О главных новостях 26 марта, ситуацию на поле боя и не только, новые военные преступления оккупантов, успехи украинских защитников и защитниц – в материале 24 Канала.

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