28 октября, 06:21
3

Атака "Шахедов" на Украину, Россия давит на фронте: хронология 1343 дня войны

Маргарита Волошина

В Украине начались и продолжаются 1343 сутки полномасштабной войны, которую развязала Россия. Наши военные продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения, не давая россиянам прорваться.

О главных событиях дня по состоянию на 28 октября, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.

06:00, 28 октября

Германия пообещала Украине всестороннюю поддержку

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что зима 2025 может стать поворотным моментом в войне России против Украины. Европейские союзники готовятся к новому этапу поддержки Киева, чтобы государство смогло выстоять перед российскими ударами и сохранить устойчивость своей энергетической системы. 

Эта зима имеет решающее значение. Украина должна оставаться способной защищаться, 
– заявил он.