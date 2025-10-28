Про головні події дня станом на 28 жовтня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
Дивіться також Обстріл України "Шахедами", атака дронів на Москву: хронологія 1342 дня війни
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що зима 2025 року може стати поворотним моментом у війні Росії проти України. Європейські союзники готуються до нового етапу підтримки Києва, щоб держава змогла вистояти перед російськими ударами та зберегти стійкість своєї енергетичної системи. Ця зима має вирішальне значення. Україна повинна залишатися здатною захищатися,
Німеччина пообіцяла Україні всебічну підтримку
– заявив він.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що зима 2025 року може стати поворотним моментом у війні Росії проти України. Європейські союзники готуються до нового етапу підтримки Києва, щоб держава змогла вистояти перед російськими ударами та зберегти стійкість своєї енергетичної системи.
Ця зима має вирішальне значення. Україна повинна залишатися здатною захищатися,