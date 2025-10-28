О главных событиях дня по состоянию на 28 октября, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что зима 2025 может стать поворотным моментом в войне России против Украины. Европейские союзники готовятся к новому этапу поддержки Киева, чтобы государство смогло выстоять перед российскими ударами и сохранить устойчивость своей энергетической системы. Эта зима имеет решающее значение. Украина должна оставаться способной защищаться,
Германия пообещала Украине всестороннюю поддержку
– заявил он.
