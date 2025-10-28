О главных событиях дня по состоянию на 28 октября, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.

06:00, 28 октября

Германия пообещала Украине всестороннюю поддержку

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что зима 2025 может стать поворотным моментом в войне России против Украины. Европейские союзники готовятся к новому этапу поддержки Киева, чтобы государство смогло выстоять перед российскими ударами и сохранить устойчивость своей энергетической системы.

Эта зима имеет решающее значение. Украина должна оставаться способной защищаться,
– заявил он.