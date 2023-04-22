Утренний хлопок в Мелитополе, еще 680 уничтоженных оккупантов: хронология 423 дня войны

В Украине уже 423 сутки полномасштабной войны. Российские террористы продолжают обстреливать наши населенные пункты, уничтожать инфраструктуру и убивать мирных людей. Силы обороны стоят на защите родной земли и дают мощный отпор агрессору.

О главных событиях на фронте, в тылу и на международной арене 22 апреля читайте в материале 24 Канала.

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Мэр Мелитополя сообщил об утреннем хлопке. Он отметил, что жители слышали глухой взрыв. По словам Федорова, засуетились и оккупанты – отправили скорую, полицию и пожарную в сторону района Нового Мелитополя.В ОК "Север" сообщили, что минувшей ночью российская авиация в очередной раз обстреляла приграничье Черниговщины с помощью управляемой бомбы. Около 01:35 зафиксирован 1 взрыв (вероятно, КАБ, запущенный с самолета врага СУ-35) в районе Орликовки. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.Валерий Залужный вечером 21 апреля опубликовал видео, как воины 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского на протяжении месяцев уничтожают технику и живую силу врага на подступах к Угледару.

Морпехи уничтожают оккупантов пол Угледаром: смотрите видео

В Кремле отреагировали на расторжение договора аренды с их посольством в Киеве. Рупор Путина Песков заявил, что Россия будет якобы предпринимать "соответствующие меры" по земле под посольством Украины.В Генштабе ВСУ обнародовали актуальную статистику потерь государства-агрессора. Только за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 680 захватчиков и десятки единиц российской техники.

Потери России по состоянию на 22 апреля / Инфографика 24 Канала

Во время выполнения боевых заданий в Луганской области погиб известный адвокат Александр Поливодский. Раньше он попадал в топ-100 юристов.Аналитики ISW заявили, что у главаря вагнеровцев Пригожина появился покровитель из минобороны, поддерживающий "заморозку" войны.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что часть российской элиты начинает отворачиваться от Путина. Причина тому – поражения в войне против Украины.

06:18 В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 30 авиационных ударов, а еще совершил 50 обстрелов с РСЗО. На Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны отразили 53 атаки противника. Наша авиация нанесла еще 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и еще 2 важных военных объекта противника.

Кстати, 17 апреля Россия не пропустила через границу 14 грузовых автомобилей со своими ранеными. Из-за этого часть оккупантов не выжила.

У бойца ВСУ обнаружили в челюсти шар вместо двух зубов. Перед этим воин заявил, что что-то ударило в щеку и попросил врачей отпустить его как можно скорее.Вчера, 21 апреля, правительство Германии и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) подписали соглашение о выделении ФРГ 3 миллионов евро на развитие промышленного потенциала нашего государства. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.Португалия передаст Украине пять бронемашин – три M113 и две M577. Об этом заявила министерша национальной обороны Португалии Гелена Каррейрас.Пригожин заявил, что якобы сын Пескова служил в ЧВК "Вагнера".Журналист Никита Парменов в эфире одного из российских либеральных ютуб-каналов сообщил, что на самом деле в Белгороде вечером 20 апреля могла упасть не одна, а две бомбы. По его словам, вторая сошла чуть дальше первой, не сдетонировала, но пробила несколько балконов.Украинским спортсменам в Молдове 16 апреля запретили выходить с сине-желтым флагом на Чемпионат мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Об этом рассказала спортсменка Виктория Урсати.В Воздушных силах ВСУ сообщили, что около 19 часов вечера 21 апреля враг атаковал Украину с юго-восточного направления ударными дронами-камикадзе. Наши воины уничтожили 4 из 5 "Shahed-136/131".Ранее, 20 апреля, суд избрал меру пресечения попу УПЦ МП Игорю Слободяну, подозреваемого в избиении бывшего военнослужащего Артура Ананьева в Хмельницком. Священника взяли под личное обязательство.Финляндия 21 апреля одобрила 15-й пакет военной помощи для Украины. В него войдет снаряжение для воинов ВСУ, проходящих обучение в рамках миссии EUMAM.ЕС вскоре примет решение об использовании первого миллиарда евро из финансового пакета, выделенного для совместного заказа на производство артиллерийских боеприпасов для срочной доставки в Украину. Об этом сообщил неназванный официальный представитель Евросоюза.Вчера, 21 апреля, Владимир Зеленский подписал закон о деколонизации географических названий. Согласно ему, географические объекты не могут получать названия, которые символизировали бы, превозносили Россию или ее памятные места, даты, события, деятелей, которые совершали агрессию против Украины или другого государства.