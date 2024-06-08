Мощные взрывы в Севастополе, Россия атаковала "Шахедами": хронология 836 дня войны

Россия до сих пор не отказалась от своих захватнических целей в Украине. Впрочем, ей мешают Силы обороны, которые сдерживают вражеское наступление и прилагают все усилия, чтобы выбить оккупантов с украинской земли.

Продолжаются 836 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. О боях на фронте, ситуации в стране и главных политических событиях – читайте в материале 24 Канала.

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