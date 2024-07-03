Морские дроны атаковали Новороссийск: хронология 861 дня войны

06:47, 03 июля

Мужчина в уборной ТЦК на Закарпатье порезал себе вены во время уточнения военно-учетных данных.

Военнослужащие оказали мужчине медицинскую помощь, а также вызвали полицию и карету скорой помощи.

Там также отметили, что Филипп Лунин в 2017 году был признан Днепровским районным ТЦК и СП в городе Киев по состоянию здоровья непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно годным в военное время, после чего был передан с учета призывников на воинский учет военнообязанных.

Поэтому в соответствии с нынешним законодательством мужчина подлежит призыву по мобилизации.