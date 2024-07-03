Морские дроны атаковали Новороссийск: хронология 861 дня войны
Россия до сих пор не отказалась от своих захватнических планов в Украине. Впрочем, ей на пути стоят украинские защитники, которые прилагают титанические усилия, чтобы выбить оккупантов с украинской земли.
Продолжаются 861 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. О главных новостях Украины, ситуацию на фронте, потери российской армии – читайте в хронологии 24 Канала.
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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1 180 оккупантов. Общие потери с начала полномасштабного вторжения составляют 546 270 бойцов личного состава. Сколько оккупанты потеряли техники: Утром в Воздушных силах сообщили о движении ракеты в направлении Одессы. Впоследствии в городе прогремели взрывы. Сейчас официальная информация о последствиях отсутствует. Около 3 ночи морские дроны наведались в Новороссийск. Местные власти призвали жителей находиться в безопасных местах, ведь Черноморский флот отражал атаку безэкипажных катеров. Российские СМИ заявляли о том, что якобы удалось уничтожить несколько неизвестных морских дронов. По словам местных, взрывы продолжались в течение 30 минут. В городе перекрывали движение в районе набережной. Ночью после объявления тревоги в Харькове прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о российской авиации вблизи границ, а также возможность применения врагом баллистики. Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога, Взрыв в самом Харькове услышали около 02:05. Мужчина в уборной ТЦК на Закарпатье порезал себе вены во время уточнения военно-учетных данных. Военнослужащие оказали мужчине медицинскую помощь, а также вызвали полицию и карету скорой помощи. Там также отметили, что Филипп Лунин в 2017 году был признан Днепровским районным ТЦК и СП в городе Киев по состоянию здоровья непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно годным в военное время, после чего был передан с учета призывников на воинский учет военнообязанных. Поэтому в соответствии с нынешним законодательством мужчина подлежит призыву по мобилизации.
Актуальные потери врага
В Одесской области прогремели взрывы
Морские дроны атаковали Новороссийск
Враг атаковал Харьков
– писали военные.
На Закарпатье мужчина вскрыл себе вены в туалете ТЦК
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1 180 оккупантов. Общие потери с начала полномасштабного вторжения составляют 546 270 бойцов личного состава.
Сколько оккупанты потеряли техники:
Утром в Воздушных силах сообщили о движении ракеты в направлении Одессы.
Впоследствии в городе прогремели взрывы. Сейчас официальная информация о последствиях отсутствует.
Около 3 ночи морские дроны наведались в Новороссийск.
Местные власти призвали жителей находиться в безопасных местах, ведь Черноморский флот отражал атаку безэкипажных катеров.
Российские СМИ заявляли о том, что якобы удалось уничтожить несколько неизвестных морских дронов.
По словам местных, взрывы продолжались в течение 30 минут. В городе перекрывали движение в районе набережной.
Ночью после объявления тревоги в Харькове прогремел взрыв.
Воздушные силы предупреждали о российской авиации вблизи границ, а также возможность применения врагом баллистики.
Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога,
Взрыв в самом Харькове услышали около 02:05.
Мужчина в уборной ТЦК на Закарпатье порезал себе вены во время уточнения военно-учетных данных.
Военнослужащие оказали мужчине медицинскую помощь, а также вызвали полицию и карету скорой помощи.
Там также отметили, что Филипп Лунин в 2017 году был признан Днепровским районным ТЦК и СП в городе Киев по состоянию здоровья непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно годным в военное время, после чего был передан с учета призывников на воинский учет военнообязанных.
Поэтому в соответствии с нынешним законодательством мужчина подлежит призыву по мобилизации.