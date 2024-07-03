Морские дроны атаковали Новороссийск: хронология 861 дня войны

3 июля 2024, 06:58
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Россия до сих пор не отказалась от своих захватнических планов в Украине. Впрочем, ей на пути стоят украинские защитники, которые прилагают титанические усилия, чтобы выбить оккупантов с украинской земли.

Продолжаются 861 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. О главных новостях Украины, ситуацию на фронте, потери российской армии – читайте в хронологии 24 Канала.

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07:35, 03 июля

Актуальные потери врага

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1 180 оккупантов. Общие потери с начала полномасштабного вторжения составляют 546 270 бойцов личного состава.

Сколько оккупанты потеряли техники:

  • танков – 8 123 (+16) ед;
  • боевых бронированных машин – 15 583 (+17) ед;
  • артиллерийских систем – 14 712 (+57) ед;
  • РСЗО – 1 115 (+1) ед;
  • средств ПВО – 876 (+2) ед;
  • самолетов – 360 ед;
  • вертолетов – 326 ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 11 668 (+27) ед;
  • крылатых ракет – 2 336 (+1) ед;
  • кораблей и катеров – 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 19 850 (+63) ед;
  • специальной техники – 2 464 (+12) ед.
06:55, 03 июля

В Одесской области прогремели взрывы

Утром в Воздушных силах сообщили о движении ракеты в направлении Одессы.

Впоследствии в городе прогремели взрывы. Сейчас официальная информация о последствиях отсутствует.

06:52, 03 июля

Морские дроны атаковали Новороссийск

Около 3 ночи морские дроны наведались в Новороссийск.

Местные власти призвали жителей находиться в безопасных местах, ведь Черноморский флот отражал атаку безэкипажных катеров.

Российские СМИ заявляли о том, что якобы удалось уничтожить несколько неизвестных морских дронов.

По словам местных, взрывы продолжались в течение 30 минут. В городе перекрывали движение в районе набережной.

06:51, 03 июля

Враг атаковал Харьков

Ночью после объявления тревоги в Харькове прогремел взрыв.

Воздушные силы предупреждали о российской авиации вблизи границ, а также возможность применения врагом баллистики.

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога,
– писали военные.

Взрыв в самом Харькове услышали около 02:05.

06:47, 03 июля

На Закарпатье мужчина вскрыл себе вены в туалете ТЦК

Мужчина в уборной ТЦК на Закарпатье порезал себе вены во время уточнения военно-учетных данных.

Военнослужащие оказали мужчине медицинскую помощь, а также вызвали полицию и карету скорой помощи.

Там также отметили, что Филипп Лунин в 2017 году был признан Днепровским районным ТЦК и СП в городе Киев по состоянию здоровья непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно годным в военное время, после чего был передан с учета призывников на воинский учет военнообязанных.

Поэтому в соответствии с нынешним законодательством мужчина подлежит призыву по мобилизации.

Автор: Ярослав Погончук