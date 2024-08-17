Оккупанты атаковали Украину "Шахедами": хронология 906 дня войны

17 августа 2024, 06:33
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Автор: Ярослав Погончук

Уже 906 дней продолжается полномасштабное вторжение России в Украину. Кремль до сих пор не отказался от своих захватнических планов, поэтому продолжает посылать тысячи солдат на гибель.

На пути планам оккупантов стоят ВСУ, которые мужественно сдерживают врага и дают достойный отпор. О главных новостях с фронта, ситуацию на международной арене и в тылу – читайте в материале 24 Канала.

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06:30, 17 августа

В Сумах прогремел мощный взрыв

Уже второй раз за день в Сумах раздавались взрывы. Впрочем, пока неизвестно о точной причине взрыва.

05:15, 17 августа

Ударные БпЛА атаковали Черниговскую область

По данным мониторинговых сообществ, на Черниговщину залетел "Шахед" из Киевской области. В области по нему работала ПВО.

Пока нет официальной информации о взрывах на Черниговщине и их последствиях.

02:10, 17 августа

В Сумах прогремел взрыв

Предварительно, по Сумах враг ударил ракетой Х-59. О пуске ракеты в сторону города сообщили мониторинговые каналы примерно в 2 часа ночи 17 августа.

Затем появились сообщения о взрывах. Сейчас официальной информации ни о взрывах в Сумах, ни о последствиях нет.

01:09, 17 августа

На Киевщине слышали взрывы

Воздушные силы предупреждали, что в направлении Киевщины движутся вражеские ударные беспилотники. Впоследствии в Киевской ОВА сообщили, что в области прогремели взрывы.

Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО,
– сообщили в Киевской ОВА.

00:22, 17 августа

Враг атаковал Черкасскую область "Шахедами"

Мониторинговые телеграмм-каналы сообщают, что в Черкасской области прогремели взрывы. Вероятно, в регионе работают системы ПВО.

Ранее Воздушные силы сообщали, что фиксируют беспилотники на границе Киевской и Черкасской областей. "Шахеды" летели в юго-западном направлении.