Оккупанты атаковали Украину "Шахедами": хронология 906 дня войны

Уже 906 дней продолжается полномасштабное вторжение России в Украину. Кремль до сих пор не отказался от своих захватнических планов, поэтому продолжает посылать тысячи солдат на гибель.

На пути планам оккупантов стоят ВСУ, которые мужественно сдерживают врага и дают достойный отпор. О главных новостях с фронта, ситуацию на международной арене и в тылу – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Красные линии Путина гибкие, как российские границы․ Почему Москва провалила защиту Курской области