"Шахеды" атаковали Украину: хронология 908 дня войны

Продолжаются 908 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Несмотря на колоссальные потери российской армии, страна-агрессор не оставляет попыток захватить все больше новых территорий.

Силы обороны мужественно сдерживают наступление оккупантов и дают достойный ответ. О главных новостях с фронта, ситуацию на международной арене и в тылу – читайте в материале 24 Канала.

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