Атака "Шахедов" на Украину, в воздухе 11 Ту-95МС: хронология 915 дня войны

Россия продолжает неустанно атаковать мирные украинские города и давит на фронте. В то же время Силы обороны дают достойный отпор оккупантам, чтобы выгнать их с украинской территории.

Начались 915 сутки большой войны. О ключевых событиях 26 августа, ситуацию на фронте, потери России, политические новости и международные достижения – читайте в материале 24 Канала.

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