Атака "Шахедов" на Украину, в воздухе 11 Ту-95МС: хронология 915 дня войны
Россия продолжает неустанно атаковать мирные украинские города и давит на фронте. В то же время Силы обороны дают достойный отпор оккупантам, чтобы выгнать их с украинской территории.
Начались 915 сутки большой войны. О ключевых событиях 26 августа, ситуацию на фронте, потери России, политические новости и международные достижения – читайте в материале 24 Канала.
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Местные жители ориентировочно после 5:46 26 августа начали писать о "прилете" беспилотников по Саратову. Они якобы "врезались в дома, повреждены фасады высоток". У россиян традиционно "работает ПВО". Более 4 громких звуков жители Саратова слышали над городом. Заметим, что до Энгельса, где размещен российский аэродром, буквально 15 километров по прямой. В КГВА сообщили, что Россия традиционно атаковала столицу дронами ударными БпЛА типа "Шахед". По предварительной информации, эти барражирующие боеприпасы россияне запустили с территории Курской области, беспилотники пролетели Сумскую и Черниговскую области и заходили в сторону Киева с восточного и северо-восточного направлений, Силами и средствами ПВО было уничтожено около десяти вражеских дронов на подступах к городу. В результате российского удара по Краматорску 25 августа погиб советник по безопасности агентства Reuters Райан Эванс. Он был бывшим британским солдатом. Мужчина работал в агентстве Reuters с 2022 года и консультировал журналистов по вопросам безопасности по всему миру, в частности в Украине, Израиле и на Олимпийских играх в Париже. На момент гибели ему было 38 лет. Владимир Зеленский отметил, что за время полномасштабной войны он провел один телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Я не получил никаких сигналов от его команды, или собственно от него, мы имели один телефонный разговор. Я слышал месседжи только о том, что он будет поддерживать Украину, он стремится остановить войну, По словам президента, Трамп стремится, чтобы Украина была независимой европейской свободной страной. Мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области в селе Карыж стал практически непригодным для проезда тяжелой техники после новых ударов ВСУ. На опубликованном снимке также можно увидеть, что российские военные соорудили рядом с мостом временную понтонную, а также лодочную переправу. Понтонный мост на фото частично погружен в воду – возможно, он также уже успел подвергнуться атаке. Украинские военные фактически уничтожили третий мост через Сейм / Фото "Радио Свобода"
Дроны атаковали российский Саратов
Около 10 дронов уничтожили на подступах к Киеву
– говорится в сообщении.
В Краматорске погиб советник Reuters по безопасности
Я не получил никаких плохих сигналов от Трампа, –Зеленский о поддержке Украины
– подчеркнул глава государства.
Россияне установили понтонную переправу в Курской области
Местные жители ориентировочно после 5:46 26 августа начали писать о "прилете" беспилотников по Саратову. Они якобы "врезались в дома, повреждены фасады высоток". У россиян традиционно "работает ПВО".
Более 4 громких звуков жители Саратова слышали над городом.
Заметим, что до Энгельса, где размещен российский аэродром, буквально 15 километров по прямой.
В КГВА сообщили, что Россия традиционно атаковала столицу дронами ударными БпЛА типа "Шахед".
По предварительной информации, эти барражирующие боеприпасы россияне запустили с территории Курской области, беспилотники пролетели Сумскую и Черниговскую области и заходили в сторону Киева с восточного и северо-восточного направлений,
Силами и средствами ПВО было уничтожено около десяти вражеских дронов на подступах к городу.
В результате российского удара по Краматорску 25 августа погиб советник по безопасности агентства Reuters Райан Эванс.
Он был бывшим британским солдатом. Мужчина работал в агентстве Reuters с 2022 года и консультировал журналистов по вопросам безопасности по всему миру, в частности в Украине, Израиле и на Олимпийских играх в Париже. На момент гибели ему было 38 лет.
Владимир Зеленский отметил, что за время полномасштабной войны он провел один телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.
Я не получил никаких сигналов от его команды, или собственно от него, мы имели один телефонный разговор. Я слышал месседжи только о том, что он будет поддерживать Украину, он стремится остановить войну,
По словам президента, Трамп стремится, чтобы Украина была независимой европейской свободной страной.
Мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области в селе Карыж стал практически непригодным для проезда тяжелой техники после новых ударов ВСУ.
На опубликованном снимке также можно увидеть, что российские военные соорудили рядом с мостом временную понтонную, а также лодочную переправу. Понтонный мост на фото частично погружен в воду – возможно, он также уже успел подвергнуться атаке.
Украинские военные фактически уничтожили третий мост через Сейм / Фото "Радио Свобода"