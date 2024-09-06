Россия атаковала Украину "Шахедами": хронология 926 дня войны
В Украине продолжается 926 добавление полномасштабного вторжения России в Украину. Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать врага по всей линии фронта, давая достойный отпор.
Об основных событиях по состоянию на 4 сентября, ситуацию на фронте, потери России, продвижение украинских защитников и российские удары по Украине – читайте в материале 24 Канала.
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В 4:14 Андрей Садовый сообщил, что вблизи Львовской общины – пожар. Она вспыхнула после падения вражеских "Шахедов". Вблизи Малехова горят складские помещения. Спасатели уже на месте и мужественно выполняют свою работу, Информации о пострадавших, по словам городского головы, пока нет. Владимир Зеленский сообщил, что продолжается расследование авиакатастрофы с самолетом F-16, который разбился 26 августа во время отражения массированной российской атаки. Глава государства отметил, что пока не может разгласить детали инцидента в соответствии с законодательством Украины. Зеленский заявил, что после завершения расследования информация будет открыта для партнеров, включая причины катастрофы. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность относительно возможного возобновления сотрудничества МВФ с Россией. В заявлении МИД утверждается, что поддержка российского режима была бы абсурдной, поскольку режим Путина подорвал принципы Устава ООН, начав агрессию против Украины. МИД призвал МВФ оставаться верными Целям и Принципам Устава ООН и не возобновлять сотрудничество с Россией. Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Президент Украины поздравил французского лидера с назначением нового Премьер-министра Мишеля Барнье. В свою очередь президент Франции выразил соболезнования в связи с российскими ударами по Львову, Полтаве и других городах и общинах.
В результате падения "Шахеда" вблизи Львова вспыхнул пожар
– уточнил мэр.
Зеленский сказал, когда будут известны детели по катастрофе с F-16
В МИД Украины обеспокоены из-за возможного возобновления сотрудничества МВФ с Россией
Президент Франции выразил соболезнования из-за вражеских ударов
В 4:14 Андрей Садовый сообщил, что вблизи Львовской общины – пожар. Она вспыхнула после падения вражеских "Шахедов".
Вблизи Малехова горят складские помещения. Спасатели уже на месте и мужественно выполняют свою работу,
Информации о пострадавших, по словам городского головы, пока нет.
Владимир Зеленский сообщил, что продолжается расследование авиакатастрофы с самолетом F-16, который разбился 26 августа во время отражения массированной российской атаки.
Глава государства отметил, что пока не может разгласить детали инцидента в соответствии с законодательством Украины.
Зеленский заявил, что после завершения расследования информация будет открыта для партнеров, включая причины катастрофы.
Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность относительно возможного возобновления сотрудничества МВФ с Россией.
В заявлении МИД утверждается, что поддержка российского режима была бы абсурдной, поскольку режим Путина подорвал принципы Устава ООН, начав агрессию против Украины.
МИД призвал МВФ оставаться верными Целям и Принципам Устава ООН и не возобновлять сотрудничество с Россией.
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном.
Президент Украины поздравил французского лидера с назначением нового Премьер-министра Мишеля Барнье.
В свою очередь президент Франции выразил соболезнования в связи с российскими ударами по Львову, Полтаве и других городах и общинах.