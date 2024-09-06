Россия атаковала Украину "Шахедами": хронология 926 дня войны

В Украине продолжается 926 добавление полномасштабного вторжения России в Украину. Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать врага по всей линии фронта, давая достойный отпор.

Об основных событиях по состоянию на 4 сентября, ситуацию на фронте, потери России, продвижение украинских защитников и российские удары по Украине – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Тактика салями и "красные линии": почему на Западе запрещают Украине бить ракетами вглубь России