Россияне в очередной раз атаковали "Шахедами": хронология 962 дня войны

Продолжаются 962 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Оккупанты продолжают давить на всех направлениях фронта, но Силы обороны мужественно отражают эти атаки и наносят колоссальные потери врагу.

О главных событиях 5 октября, ситуации на фронте, потери России, успехи ВСУ и российские обстрелы Украины – читайте в материале 24 Канала.

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