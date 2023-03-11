Зеленский ввел масштабные санкции, Финляндия может предоставить истребители: хронология 381 дня войны

По состоянию на 11 марта в Украине продолжается 381-й день полномасштабного вторжения России. Наши защитники и защитницы титаническими усилиями держат оборону и дают отпор оккупантам.

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Канада запретила импорт российской стали и алюминия. Решение Правительства вступило в силу 10 марта.Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции против 120 физических (большинство – граждане России) и 287 юридических лиц. Ограничительные меры затронули, в частности, "Париматч", "Спортлото", "Первую международную букмекерскую компанию", "Бет.Ру", а еще "КредитСервис", "Спортбет", "Бетсити", "Матчбет", "Марафон", " БК "Олимп" и другие.Премьер Финляндии допустила предоставление Украине истребителей Hornet. В то же время Санна Марин уточнила, что обсуждения передачи самолетов находятся на очень ранней стадии, и для таких поставок требуется широкое международное сотрудничество.