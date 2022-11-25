Война в Украине прошла свой экватор, уже виден финиш, – Ступак

Освобождение Херсона ознаменовало появление света в конце тоннеля российско-украинской войны, ведь этот город был единственным крупным достижением оккупантов с момента полномасштабного вторжения.

Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он подчеркнул, что видит горизонт завершения войны.

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Херсон стал тяжелым ударом для россиян

По словам Ступака, слом России произошел в начале осени, с оглашением частичной мобилизации – это показало, что страна-агрессор не вытягивает. Потеря россиянами Херсона стала пиком и сильным моральным ударом для россиян, ведь они потеряли свой самый масштабный трофей.

Они только "включили" его в состав России, только выдали паспорта и тут все разрушилось. Это действительно начало того, что Россия выходит с территории Украины. Этот процесс еще продолжается, но это был пик, и сейчас мы начинаем двигаться с горки,

– объяснил экс-сотрудник СБУ.

Он убежден, что самые страшные моменты Украина уже прошла и дальше должно быть легче. Даже если россияне пугают нас химическим оружием – оно не сработает, ведь еще после Первой мировой войны зарекомендовало себя очень плохо. Так, Ступак напомнил, что, например, в истории со Скрипалями новичок не сработал, поскольку погодные условия наполовину разрушили его ядовитую составляющую. Также и ядерное оружие или ликвидация лидеров нашего государства никоим образом не решит вопросы.

Следовательно, по убеждению Ступака, уже действительно виден финиш. Сложно сказать, когда он будет – зимой, весной или в другое время, но свой экватор война уже прошла. На это указывает и то, как Россия умоляет о переговорах, поскольку нуждается в паузе.

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