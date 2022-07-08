Такой войны еще не видели, – иностранные добровольцы о российском вторжении в Украину

После начала полномасштабного вторжения россии многие иностранцы откликнулись на призыв Владимира Зеленского и приехали в Украину. В настоящее время они помогают ВСУ бороться против нашествия российских оккупантов.

Среди иностранных добровольцев много американских и британских ветеранов войн в Афганистане и Ираке. Однако российско-украинская война не похожа ни на одну из тех, в которых они участвовали раньше.

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Иностранные добровольцы о войне в Украине

На войнах в Афганистане и Ираке иностранные ветераны боевых действий могли рассчитывать на вспомогательные авиаудары и другую критически важную поддержку защиты и обороны. В Украине же вместе с украинскими воинами они борются против количественно большего и до зубов вооруженного противника – россии.

Это (война в Украине – ред. 24 канал) гораздо интенсивнее, чем то, что я видел в Афганистане. Здесь это постоянное сражение,

– рассказывает Брайан, бывший десантник армии США, который сейчас воюет на стороне Украины.

По словам бойцов-добровольцев, такая реальность войны на территории нашего государства действительно оттолкнула некоторых из сотен мужчин, впервые прибывших в Украину, чтобы помочь бороться против российских оккупантов.

Некоторые из тех, кто остался сейчас работают непосредственно на украинскую армию, руководство которой без лишнего шума и эффективно применило их, чтобы восполнить пробелы на передовой, в том числе и острую потребность в медиках. Наиболее профессиональные иностранные солдаты уже заслужили огромное уважение своих украинских собратьев и военно-политического руководства Украины.

Иностранные добровольцы сражаются на стороне Украины / Фото The New York Times

Риски, с которыми иностранные добровольцы сталкиваются на войне в Украине

Цифры погибших иностранных добровольцев на войне в Украине скудные, если сравнивать с потерями украинских воинов. Однако риски, с которыми сталкиваются иностранцы, в последние недели значительно выросли.

9 июня оккупационная администрация приговорила трех взятых в плен иностранных бойцов к смертной казни. Кроме того, появились сообщения о гибели не менее четырех американцев на поле боя. 22 июня Государственный департамент США подтвердил гибель на войне 52-летнего ветерана Стивена Забельски.

К слову, ранее президент США Байден призвал американцев отказаться от поездок в Украину после того, как два ветерана армии США пропали без вести на территории нашего государства.

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В каком составе воюют иностранцы

В настоящее время самой известной боевой группировкой, где воюют добровольцы из-за границы, является Иностранный легион обороны Украины, созданный непосредственно украинским правительством. Все, кто к нему присоединяется, подписывают контракт с ВСУ и получают те же зарплаты, что и украинские военные.

Спикер иностранного легиона Дамьен Магру рассказал, что сначала в ряды формирования набирали больше желающих, впрочем, сейчас принимают только тех иностранцев, которые имеют боевой опыт, прошли биографические и психологические проверки, а также не разделяют экстремистских взглядов.

При этом, по его словам, некоторые отклоненные кандидаты на вступление в интернациональный легион были приняты другими подразделениями иностранцев или же сформировали собственные боевые группировки.

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Почему иностранцы решают воевать за Украину

Причины, по которым иностранцы решили рискнуть собственной жизнью за страну, гражданами которой они не являются, довольно сильно отличаются.

Ветеран войны в Афганистане, американец Брайан рассказал, что много лет назад учил украинских воинов бороться против сепаратистских сил, поддерживаемых россией, а ныне считает собственное участие в боевых действиях важным вкладом в неравную борьбу.

Мэтью Робинсон, британец, расценивает свою службу в Украине как форму "искупления" за свое участие в войне в Ираке, которую сейчас считает несправедливой.

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