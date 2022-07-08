Серед іноземних добровольців є багато американських та британських ветеранів воєн в Афганістані та Іраку. Проте російсько-українська війна не схожа на жодну з тих, у яких вони брали участь раніше.

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Іноземні добровольці про війну в Україні

На війнах в Афганістані та Іраку іноземні ветерани бойових дій могли розраховувати на допоміжні авіаудари та іншу критично важливу підтримку для захисту й оборони. В Україні ж, разом з українськими воїнами, вони борються проти кількісно більшого й до зубів озброєного противника – росії.

Це (війна в Україні – ред. 24 канал) набагато інтенсивніше, ніж те, що я бачив в Афганістані. Тут це постійний бій,

– розповідає Браян, колишній десантник армії США, який нині воює на боці України.

За словами бійців-добровольців, така реальність війни на території нашої держави насправді відштовхнула деяких із сотень чоловіків, які вперше прибули в Україну, щоб допомогти боротися проти російських окупантів.

Деякі з тих, що залишилися, нині працюють безпосередньо на українську армію, керівництво якої без зайвого шуму та ефективно застосувало їх, щоб заповнити прогалини на передовій, зокрема й гостру потребу у медиках. Найбільш професійні іноземні солдати тим часом вже заслужили величезну повагу своїх українських побратимів та військово-політичного керівництва України.

Іноземні добровольці воюють на боці України / Фото The New York Times

Ризики, з якими іноземні добровольці стикаються на війні в Україні

Цифри загиблих іноземних добровольців на війні в Україні мізерні, якщо порівнювати з втратами українських воїнів. Проте ризики, з якими стикаються іноземці, останніми тижнями значно зросли.

9 червня окупаційна адміністрація засудила трьох взятих у полон іноземних бійців до смертної кари. Крім того, з'явились повідомлення про загибель щонайменше чотирьох американців на полі бою. 22 червня Державний департамент США підтвердив загибель на війні 52-річного ветерана Стівена Забельські.

До слова, раніше президент США Байден закликав американців відмовитись від поїздок в Україну після того, як двоє ветеранів армії США пропали безвісти на території нашої держави.

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У якому складі воюють іноземці

Нині найвідомішим бойовим угрупованням, де воюють добровольці з-за кордону, є Іноземний легіон оборони України, створений безпосередньо українським урядом. Всі, хто до нього долучається, підписують контракт із ЗСУ, й отримують ті ж зарплати, що й українські військові.

Спікер іноземного легіону Дам'єн Магру розповів, що спершу до лав формування набирали більше охочих, втім зараз приймають лише тих іноземців, які мають бойовий досвід, пройшли біографічні та психологічні перевірки, а також не розділяють екстремістських поглядів.

При цьому, за його словами, деякі відхилені кандидати на вступ до інтернаціонального легіону були прийняті іншими підрозділами іноземців або ж сформували власні бойові угруповання.

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Чому іноземці вирішують воювати за Україну

Причини, чому іноземці вирішили ризикнути власним життям за країну, громадянами якої вони не є, доволі сильно різняться.

Ветеран війни в Афганістані, американець Браян розповів, що багато років тому навчав українських воїнів боротися проти сепаратистських сил, підтримуваних росією, а нині вважає власну участь у бойових діях важливим внеском у нерівну боротьбу.

Метью Робінсон, британець, розцінює свою службу в Україні, як форму "спокути" за свою участь у війні в Іраку, яку нині вважає несправедливою.

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