Позиционная война не является бесконечно стабильной: ВСУ давят на врага контратаками, – ISW

Аналитики американского Института изучения войны рассказали, что Силы обороны уже пытаются перехватить инициативу на поле боя у врага. Это происходит с помощью локализованных контратак на тактическом уровне.

По словам экспертов, своими действиями украинские военные подчеркивают, что текущее состояние позиционной войны вдоль линии фронта не является бесконечно стабильным.

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Как Силы обороны перехватывают инициативу у россиян на фронте

Аналитики сослались на слова первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, в частности, что прибытие западной помощи на передовую позволило ВСУ стабилизировать критические участки фронта. Генерал рассказал, что наши защитники осуществили тактически важные и успешные локализованные контратаки на севере Харьковской области и в направлении Кременной (в районе границы Донецкой и Луганской областей), начиная с середины мая 2024 года.

Украинские силы пока не проводят контратаки в том масштабе, который необходим для перехвата инициативы на поле боя, но эти тактические действия увеличивают расходы, накладываемые на российские войска за продолжение реализации своей медленной, мучительной теории наступления,

– отметили аналитики.

В ISW напомнили об украинских контратаках на севере Харьковской области, в результате которых противник был вынужден передислоцировать отдельные подразделения подальше от места, где должно было гипотетически находиться их централизованное командование. ISW отмечает, что в середине июня Россия перебросила подразделения 810-й бригады морской пехоты (Черноморский флот) и батальон тактического командования (группа 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "ДНР") на Харьковское направление. В то же время другие подразделения этих формирований остались в районах Крынок в Херсонской области и Торецка в Донецкой области, где они уже длительное время ведут боевые действия.

Аналитики также отметили решение российского военного командования о распределении и передислокации воздушно-десантных подразделений вдоль линии фронта для боевых действий. В частности, подразделения 137-го воздушно-десантного полка 106-й дивизии Вооруженных сил России были переброшены в Херсонскую область и вблизи Северска Донецкой области.

"Несопоставимое развертывание элементов одного и того же широкого формирования является убедительным индикатором того, что российские силы начинают чувствовать давление украинских контратак. Это подчеркивает, что линия фронта не такая статичная, как ее оценивает Путин", – отметили в Институте изучения войны.

В то же время аналитики утверждают, что способность Украины осуществлять сильные и скоординированные контратаки зависит от постоянной военной помощи со стороны западных союзников.