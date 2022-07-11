После 20 часов поиска из-под завалов в Часовом Яре достали мужчину: видео спасения
11 июля 2022 , 09:12Читати новину українською
Источник:"Бабель"
В Часовом Яре спасли мужчину, который провел под завалами около 20 часов. Он рассказал, что, когда ударила ракета, вышел из ванной.
На ванную упала плита. К счастью, она оставила немного пространства. Мужчина лежал там, пока его не спасли.
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Спасатели достали из-под завалов в Часовом Яре мужчину, который там провел около 20 часов,
– говорится в сообщении.
Из-под завалов в Часовом Яре достали мужчину: смотрите видеоЗаметьте! По состоянию на 11 июля число погибших в результате удара по Часовому Яру возросло до 18 человек. Спасти удалось 6 человек. В настоящее время под завалами находятся 22 человека. Среди них – 9-летний мальчик.
Главное о ракетном ударе по Часовому Яру
- российские захватчики вечером 9 июля ударили по Часовому Яру (Бахмутский район). враг ударил по жилому массиву. Пострадали два пятиэтажных дома. Два подъезда превратились в груды кирпича и металла.
- Павел Кириленко – глава Донецкой ОВА – сообщил, что экспертиза установит тип ракет.
- Андрей Ермак – глава Офиса Президента – подчеркнул, что российские оккупанты в очередной раз бьют по многоквартирному дому. Там живут десятки мирных людей. Ермак подчеркнул: "очередной теракт страны-террориста. россия должна быть в списках государств-спонсоров терроризма".
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