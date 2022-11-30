Спасти жизнь персонально Путина, – Яковенко раскрыл основную цель "спецоперации"
Сейчас главная цель Владимира Путина в войне против Украины – сохранить свою жизнь. Он создал для себя альтернативную реальность и теперь "платит" за собственные ошибки.
Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он напомнил, что цели так называемой "специальной военной операции" постоянно менялись. От абсурдных "денацификации" и "демилитаризации" они дошли до сохранения жизни Путина.
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Главная задача Путина – спасти себе жизнь. Потому что понятно, что совершающая наступление украинская армия фактически становится ему на горло. Куда его денут после того, как украинская армия выйдет на границы 1991 года,
– отметил Яковенко.
До 2014 года Путин жил как царь
С точки зрения здравого смысла Путин совершил колоссальную ошибку, когда напал на Украину. До 2014 года у него вообще не было никаких проблем: он ездил по всему миру, всюду был желанным гостем и многим клал ноги на голову. Диктатор буквально мог царствовать в России и путешествовать по другим государствам.
После аннексии Крыма и боевых действий в Донбассе Путин мог продолжать царствовать. Никакой угрозы для его власти не было. В мире начали смотреть на него как на беспредельщика, но с ним еще говорили. Все проблемы начались у него после 24 февраля.
Он настолько оторвался от реальности, настолько его усилиями была создана альтернативная реальность, что он решил, что якобы ему можно все в том иллюзорном мире. Для него не было никакой Украины,
– указывает Яковенко.
К сожалению, в этом сильно сыграла очень легкая аннексия Крыма, которую мир буквально проглотил. Впрочем, Путин не понял, как изменилась Украина за последние 8 лет. Здесь сформировалось гораздо более мощное государство, которое сейчас создает угрозу для будущего российского диктатора.
Яковенко сравнил Украину с гранитом. Когда на него оказывается значительное давление, то он не трескается, а превращается в алмаз.
Для Путина это совсем непреодолимое препятствие. Ничего он не может с вами поделать. Он сдохнет. Путин, делая великую и мощную Россию, разбил ее об Украину,
– подчеркнул Яковенко.
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