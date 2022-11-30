Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він нагадав, що цілі так званої "спеціальної військової операції" постійно змінювалися. Від абсурдних "денацифікації" та "демілітаризації" вони дійшли до збереження життя Путіна.

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Головне завдання Путіна – врятувати собі життя. Бо зрозуміло, що українська армія, яка здійснює наступ, фактично стає йому на горло. Куди його дінуть після того, як українська армія вийде на кордони 1991 року,

– зазначив Яковенко.

До 2014 року Путін жив як цар

З точки зору здорового глузду Путін зробив колосальну помилку, коли напав на Україну. До 2014 року в нього взагалі не було ніяких проблем: він їздив по всьому світу, всюди був бажаним гостем і багатьом клав ноги на голову. Диктатор буквально міг царювати в Росії і подорожувати в інші держави.

Після анексії Криму та бойових дій на Донбасі Путін міг продовжувати царювати. Ніякої загрози для його влади не було. Однак у світі почали дивитися на нього як на шибеника, але з ним ще говорили. Усі проблеми почалися в нього після 24 лютого.

Він настільки відірвався від реальності, настільки його зусиллями була створена альтернативна реальність, що він вирішив, що йому нібито можна все в тому ілюзорному світі. Для нього не було ніякої України,

– вказує Яковенко.

На жаль, у цьому сильно зіграла дуже легка анексія Криму, яку світ буквально проковтнув. Утім, Путін не зрозумів, як змінилася Україна за останні 8 років. Тут сформувалася значно потужніша держава, яка зараз створює загрозу для майбутнього російського диктатора.

Яковенко порівняв Україну з гранітом. Коли на нього йде значний тиск, то він не тріскає, а перетворюється в алмаз.

Для Путіна це зовсім непереборна перешкода. Нічого він не може з вами зробити. Він здохне. Путін, роблячи велику та потужну Росію, розбив її об Україну,

– наголосив Яковенко.

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