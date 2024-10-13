Экс-глава ЦРУ назвал преимущества и слабости России по сравнению с Украиной

Несмотря на длительную войну Россия все же еще имеет сильные стороны по сравнению с Украиной. Страна-агрессор остается сильной в плане количества людей, а также экономики.

Об этом в интервью NV рассказал бывший начальник ЦРУ Дэвид Петреус. В то же время он подчеркнул, что Украина также имеет свои преимущества по сравнению с россиянами.

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Какие сильные и слабые стороны у России в войне

Петреус отметил, что россияне продемонстрировали способность учиться. Больше всего это произошло в различных технологических аспектах: использование радиоэлектронной борьбы, даже окопной РЭБ, чтобы выводить из строя высокоточные боеприпасы.

К сожалению, Россия использует управляемые бомбы с ужасной эффективностью. Россияне сделали другие их адаптации. Очевидно, что россияне получили беспилотники из Ирана, иранские ракеты, огромное количество боеприпасов из Северной Кореи, компоненты для военно-промышленного комплекса из Китая,

– сказал экс-глава ЦРУ.

По словам Петреуса, россияне действительно раскрутили свой военно-промышленный комплекс. Кроме того, страна-агрессор тратит, возможно, 8 % своего ВВП на восстановление всего того, что она потеряла за первые два с половиной года этой войны. Но на поле боя это не так впечатляет.

"На самом деле, в отличие от украинцев, в которых вы видите индивидуальную инициативу, инновации и действительно креативную и эффективную тактику, россияне во многом просто бросают солдат на украинскую линию фронта", – отметил американский экс-чиновник.

Он также отметил, что украинцы, конечно, удивительно приспосабливаются, забрасывая россиян тысячами беспилотников ежедневно.

Сначала мне сказали, что Украина намерена собрать 1 миллион беспилотников за 12 месяцев. Но на днях кое-кто на очень высокой должности заявил, что на самом деле они хотят построить в несколько раз больше, чем 1 миллион за 12 месяцев, что является просто чрезвычайным событием, – подчеркнул Петреус.

Но он отметил, что есть еще две сильные стороны россиян. Одна из них заключается в том, что страна-агрессор, очевидно, имеет втрое, вчетверо или даже больше населения, чем Украина, на которое можно опираться. А вторая – это то, что их экономика более чем в 10 раз больше украинской. И россияне могут выбрасывать огромные средства на вербовку солдат в сельской местности.

"Мой вопрос заключается в том, наступит ли момент, когда российские родители и жены начнут говорить: "Только не мой сын и не мой муж?" К сожалению, этого еще не произошло, но я надеюсь, что произойдет", – подчеркнул бывший начальник ЦРУ.