Об этом в интервью 24 Канала рассказал командир батальона "Внуки Адольфивны" 66 отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго – Юрий Горобец с позывным "Юдж".

Кто сейчас больше всего нужен на фронте?

"Юдж" рассказал, что среди новоприбывших на фронт самым популярным направлением в армии является – пилотный. Однако есть проблема, ведь бригада получает, например, человека, которому 50 лет, и он в жизни не видел компьютера и джойстика в руках не держал.

По словам комбата, такой человек пилотом не станет, потому что когда новобранец, который не разбирается в электронике, впервые в жизни увидел дрон, то вряд ли будет на нем эффективно летать. Хотя, конечно, в этом есть также свои исключения.

Поэтому наибольшая потребность во фронте в людях, которые знают и разбираются в компьютерах и электронике.

Очень необходима молодежь, которая играла на приставках, которая знает, что такое джойстик, которая понимает электронику. Специалисты нужны, которые знают о частотных диапазонах. Операторы свадебных дронов в гражданской жизни. Есть очень большая потребность именно в молодежи,

– сказал Юрий Горобец.

Комбат подчеркнул, что сейчас ситуация такая, что те, кто приходит в 66-ю бригаду по распределению, это в основном пехотинцы. По прибытии они сперва проходят дополнительное обучение.

Идет ли работа, чтобы включить 66 ОМБр в перечень "контракт 18 – 24", и какая ситуация с пехотой?

"Юдж" отметил, что не имеет информации о том, происходит ли работа по добавлению 66 отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго в перечень тех, где молодежь может подписывать "контракт 18 – 24".

Однако военнослужащий отметил, что хотел бы, чтобы его бригада была в списке подразделений, которые получают эту возможность пополнять личный состав.

Потому что поступление по распределению у нас критически малое, из-за чего вместо нормального срока ребята должны быть на позициях значительно дольше. Это надо менять и рекрутинг как раз имеет целью это сделать,

– объяснил комбат.

Он также отметил, что в его подразделении ситуация такова, что ротации происходят где-то раз в 20 дней. Где-то она длится больше месяца. И ситуация такая, что пехотинец должен держать рубежи, потому что его просто некем заменить.

"Вы понимаете, что нельзя просто забрать пехотинца с направления, где он находится, потому что для этого его надо заменить. Надо, чтобы кто-то пришел вместо него. Однако, очевидно, кто-то держит Ивано-Франковский фронт и не желает участвовать в армии", – отметил Юрий Горобец.