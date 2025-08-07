Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів командир батальйону "Онуки Адольфівни" 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго – Юрій Горобець з позивним "Юдж".

До теми Третій армійський корпус на Луганщині успішно стримує цілих 3 армії Росії

Хто зараз найбільше потрібен на фронті?

"Юдж" розповів, що серед новоприбулих на фронт найпопулярнішим напрямком у війську є – пілотний. Проте є проблема, адже бригада отримує, наприклад, людину, якій 50 років, і вона в житті не бачила комп'ютера й джойстика в руках не тримала.

За словами комбата, така людина пілотом не стане, бо коли новобранець, який не розбирається в електроніці, вперше в житті побачив дрон, то навряд буде на ньому ефективно літати. Хоча, звісно, у цьому є також свої винятки.

Тому найбільша потреба у фронті в людях, які знають та розбираються у комп'ютерах та електроніці.

Конче необхідна молодь, яка грала на приставках, яка знає, що таке джойстик, яка розуміє електроніку. Фахівці потрібні, які знають про частотні діапазони. Оператори весільних дронів у цивільному житті. Є дуже велика потреба саме в молоді,

– сказав Юрій Горобець.

Комбат підкреслив, що зараз ситуація така, що ті, хто приходить до 66-ї бригади за розподілом, це в основному піхотинці. Після прибуття вони спершу проходять додаткове навчання.

Чи йде робота, щоб включити 66 ОМБр в перелік "контракт 18 – 24", і яка ситуація з піхотою?

"Юдж" зазначив, що не має інформації про те, чи відбувається робота щодо додавання 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго в перелік тих, де молодь може підписувати "контракт 18 – 24".

Однак військовослужбовець зазначив, що хотів би, щоб його бригада була у списку підрозділів, які отримують цю можливість поповнювати особовий склад.

Бо надходження за розподілом у нас критично мале, через що замість нормального терміну хлопці мають бути на позиціях значно довше. Це треба змінювати й рекрутинг якраз має на меті це зробити,

– пояснив комбат.

Він також наголосив, що в його підрозділі ситуація така, що ротації відбуваються десь раз на 20 днів. Десь вона триває більше ніж місяць. І ситуація така, що піхотинець мусить тримати рубежі, бо його просто немає ким замінити.

"Ви розумієте, що не можна просто забрати піхотинця з напрямку, де він перебуває, бо для цього його треба замінити. Треба, щоб хтось прийшов замість нього. Проте, вочевидь, хтось тримає Івано-Франківський фронт і не бажає долучатися до війська", – зазначив Юрій Горобець.