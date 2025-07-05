За последние 3 месяца количество погибших и раненых детей в Украине выросло втрое, – ЮНИСЕФ

Количество погибших и раненых детей в Украине за последние 3 месяца выросло. Это значение втрое выше, чем за аналогичный период до того.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ЮНИСЕФ.

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Что рассказали в ЮНИСЕФ о погибших и раненых детях в Украине

Миссия ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине отметила, что проверенное количество детей, погибших или получивших ранения в Украине в период с 1 марта по 31 мая 2025 года, выросло более чем на 200% по сравнению с предыдущим кварталом.

В отчете говорится, что за весну было убито или ранено 222 ребенка, по сравнению с зимой 2024 – 2025 года, когда погибли 73 ребенка.

В ЮНИСЕФ отметили, что только в апреле этого года были убиты и покалечены 97 детей, что является самым высоким подтвержденным ООН ежемесячным показателем детских жертв с июня 2022 года.

Для детей по всей Украине нет передышки от войны. Ситуация для детей находится на критическом этапе, интенсивные атаки продолжают не только разрушать жизни, но и нарушать все аспекты детства,

– сказала региональный директор ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии Регина Де Доминичис.

В ЮНИСЕФ также обеспокоены тем фактом, что есть случаи вербовки детей и подростков в интернете для выполнения военных задач, в частности организации атак на военные объекты, диверсий или сбора информации на контролируемой Украиной территории.

Миссия ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине также сообщила, что в результате таких действий погибли по меньшей мере двое мальчиков, а один получил ранения.

ЮНИСЕФ также продолжает призывать к немедленному соблюдению международного гуманитарного права и прав человека, а также к прекращению и предотвращению серьезных нарушений прав детей.