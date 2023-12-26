Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Олег Жданов, отметив, что цифры потерь противника очень велики. Однако в настоящее время Вооруженные Силы Украины ведут оборонительную операцию.

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Что будет происходить на фронте в 2024 году

Война имеет 3 основных состояния: оборона, возможное отступление или наступление и заморозка конфликта. Последний вариант мы уже видели на Донбассе. Теперь идет оборонная операция, ведь, по словам военного эксперта, наступательная имела не совсем такой результат, которого все ожидали. Однако провальной ее точно нельзя назвать.

В новом 2024 году следует ожидать проведения подготовки к наступательным действиям. Цель Украины в этой войне – восстановление территориальной целостности и суверенитета. Для ее выполнения требуются наступательные операции.

Не нужно повторять свои ошибки. Если наши партнеры предлагают что-нибудь, то эту тактику нужно применять в полном объеме. Я имею в виду, что летом мы были вынуждены наступать без прикрытия с воздуха,

– подчеркнул Олег Жданов.

Сейчас Украина ожидает очень нужные самолеты. Вероятно, их количество повлияет на боевые действия вдоль всей линии фронта.

Как бороться с оборонными линиями противника

В 2023 году российские захватчики активно окапывались. Однако, по мнению Жданова, инженерные сооружения оккупантов уже не будут играть такую существенную роль. Ракетные войска и авиация способны нивелировать всю фортификацию россиян.

Ракеты и авиация могут полностью лишить линию фронта логистики. Без патронов, продовольствия, топлива еще ни одна армия мира не воевала. Тогда не будет иметь большого значения, насколько хорошо подготовлена так называемая линия "Суровикина" или еще кого-то,

– подчеркнул военный эксперт.

Именно такой вариант использовали США во время действий в Персидском заливе в 1990 – 1991 годах. Одна из частей операции называлась "Буря в пустыне". Тогда удалось лишить армию Саддама Хусейна тылового обеспечения.

"На 5 день без воды армия начала сдаваться в плен или просто убегать с позиций и отступать. При наличии соответствующих видов вооружения вопрос фортификации россиян будет отнюдь не на первом месте", – заметил Олег Жданов.

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