Кадыровцы скрылись из-под Марьинки, враг везет технику на аэродром Крыма: хронология 487 дня войны

Полномасштабная война, развязанная Россией, длится уже более 16 месяцев. Украинские защитники продолжают мощно ликвидировать агрессора.

О главных событиях за 25 июня, борьбе украинцев против российского агрессора и новых военных преступлениях оккупантов рассказывает 24 Канал.

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06:29 В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки враг нанес 53 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил около 50 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях – там произошло еще 29 боевых столкновений.

В поселке Каланчак Херсонской области в помещении центральной районной больницы противник обустроил военный госпиталь. Там находятся около 100 российских военнослужащих. Также на временно оккупированной Херсонской области отмечается активизация эвакуации местных коллаборантов с российскими паспортами на собственных автомобилях в захваченный Крым. Однако сотрудники ФСБ осуществляют фильтрационные мероприятия по каждому изменнику.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс врага. Также были уничтожены 6 разведывательных БПЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии суток поразили 1 зенитный ракетный комплекс "Стрела", 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 орудий на огневых позициях и 2 станции РЭБ противника.

По данным американской разведки, Пригожин давно планировал оставить вызов военному руководству России. В частности, заявления о "снарядном голоде" с обвинениями в сторону Шойгу и Герасимова американские разведчики считают умышленным обманом, ведь Пригожин накапливал оружие и боеприпасы.Украинские пограничники включили белорусам обращение на их языке. Напомнили о том, что они поддерживают страну-террориста и строят свое государство на лжи и угрозах. Также воины ГПСУ отправили белорусских "коллег" в направлении российского корабля.Россия не отдаст Беларуси контроль над ядерным оружием. Об этом заявил Лавров.С помощью точных ударов за сутки 23 июня наши воины уничтожили сразу 3 вражеских танка в районе Курдюмовки в Донецкой области. Соответствующие кадры показал Алексей Резников.

Как ВСУ уничтожили российские танки: смотрите видео

Секретарь СНБО Данилов четко дал понять, что предатель Медведчук способствовал Пригожину и его мятежу. Кум Путина является владельцем нескольких сетей АЗС. Там мятежники безвозмездно заправлялись горючим и питались.Оккупанты заявили о "ликвидации двух террористов" в Бердянске. Среди них 16-летний подросток Тигран Оганесян.В "Атеше" сообщили, что во временно оккупированном Крыму россияне начали массово свозить технику на аэродром Октябрьского. Он расположен фактически в центре захваченного полуострова.Во время мятежа в России из-под Марьинки скрылись кадыровские подразделения. Об этом заявил пресс-офицер 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады подполковник ВСУ Ярослав Чепурный.Пригожин вместе с вагнеровцами покинул Ростов.