Поддерживает ли Китай территориальную целостность Украины: у Зеленского указали на интересный нюанс

Позиция Китая относительно войны России, которую та развернула, достаточно неоднозначна. Поэтому наше государство сейчас работает над официальным признанием Пекином территориальной целостности Украины.

По этому поводу в интервью высказался глава Офиса Президента Андрей Ермак. По его словам, с Китаем нужно продолжать работать, поскольку это именно то государство, которое имеет весомое влияние на Москву.

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Какова позиция Китая

Украинский чиновник признал, что в официальных заявлениях МИД Китая, в частности, после встречи министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с китайским коллегой Ван И, отсутствовал тезис о поддержке территориальной целостности Украины.

Мы не говорим сегодня о том, что все хорошо. Мы говорим только о том, что Китай точно имеет огромное влияние на Россию,

– заявил Ермак.

Однако, по его словам, иногда подобная риторика отличается. Руководитель Офиса президента вспомнил, как во время участия специального представителя Китая в Джидде на встречах советников по нацбезопасности и политических советников в рамках Формулы мира Ван И говорил об этом.

Но даже на уровне рабочих групп, когда участвовал посол Китая, они говорили о том, что поддерживают территориальную целостность.

"Они очень разными путями передают эти месседжи. Я это слышал, я вам сказал, где. Но вы правы, что в официальных заявлениях после встречи министров я тоже этого не увидел. Надо работать", – добавил он и выразил уверенность, что в этой ситуации должна происходить "ежедневная работа".

Я реалист, я не летаю в облаках, но я верю, что мощная ежедневная работа, разъяснения, нахождения каких-то общих вещей, интересных вещей. Это происходит не только с Китаем. Это происходит с Индией, мы имеем определенный прогресс. Я думаю, что в будущем вы увидите некоторые результаты,

– подчеркнул Ермак.

К слову, ранее Владимир Зеленский рассказал, какой видит роль Китая в войне с Россией. Прежде всего президент стремится, чтобы Пекин давил на Москву и чтобы у него была сильная позиция по войне в Украине.