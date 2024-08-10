Щодо цього в інтерв'ю висловився голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, із Китаєм потрібно продовжувати працювати, оскільки це саме та держава, яка має вагомий вплив на Москву.

Дивіться також Росія та Китай можуть перейти на бартерну торгівлю вже цієї осені, – Reuters

Яка позиція Китаю

Український посадовець визнав, що в офіційних заявах МЗС Китаю, зокрема після зустрічі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з китайським колегою Ван Ї, була відсутня теза про підтримку територіальної цілісності України.

Ми не говоримо сьогодні про те, що все добре. Ми говоримо тільки про те, що Китай точно має величезний вплив на Росію,

– заявив Єрмак.

Однак, за його словами, іноді подібна риторика відрізняється. Керівник Офісу президента пригадав, як під час участі спеціального представника Китаю в Джедді на зустрічах радників з нацбезпеки та політичних радників в рамках Формули миру Ван Ї говорив про це.

Але навіть на рівні робочих груп, коли брав участь посол Китаю, вони говорили про те, що підтримують територіальну цілісність.

"Вони дуже різними шляхами передають ці меседжі. Я це чув, я вам сказав, де. Але ви праві, що в офіційних заявах після зустрічі міністрів я теж цього не побачив. Треба працювати", – додав він та висловив упевненість, що у цій ситуації має відбуватися "щоденна робота".

Я реаліст, я не літаю у хмарах, але я вірю, що потужна щоденна робота, роз’яснення, знаходження якихось спільних речей, цікавих речей. Це відбувається не тільки з Китаєм. Це відбувається з Індією, ми маємо певний прогрес. Я думаю, що у майбутньому ви побачите деякі результати,

– наголосив Єрмак.

До слова, раніше Володимир Зеленський розповів, якою бачить роль Китаю у війні з Росією. Передусім президент прагне, аби Пекін тиснув на Москву та щоб у нього була сильна позиція щодо війни в Україні.